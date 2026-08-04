Los trabajadores reclaman mejoras en la prevención de riesgos laborales

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Arranca la huelga indefinida del personal de tierra en el aeropuerto de El Prat, este martes, con más de 11.000 vuelos y unos dos millones de pasajeros afectados. La sección sindical de CGT en Groundforce, que presta servicios en tierra ('handling'), ha convocado la paralización de los servicios de asistencia en tierra, facturación y embarque de pasajeros y coordinación de vuelos, que reclaman mejores condiciones de trabajo.

Los 1.179 trabajadores que forman parte de los departamentos que ofrecen servicios en tierra a pasajeros y aerolíneas se enfrentan a la inacción de la dirección ante el “grave deterioro” de la prevención de riesgos y las condiciones de salud laboral en la base, según ha denunciado la portavoz del sindicato CGT, Esther García.

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Desde CGT, esperan que la protesta impulse a la empresa a establecer una mesa de diálogo con la representación de los trabajadores, ante una situación “en la que la plantilla ya no puede más”, con sobrecarga de trabajo y falta de formación para las contrataciones nuevas.

Groundforce da el servicio de asistencia en tierra de Aena, desde septiembre de 2023, en una docena de aeropuertos, los de mayor volumen de carga en España.

Los servicios mínimos alcanzan el 80% para las conexiones bajo obligación de servicio público

Esta empresa, de Globalia, atiende tanto a aerolíneas internacionales y nacionales en ambas terminales del aeropuerto El Prat, entre ellas a Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways, ElAl, Etihad Airways, con unos 11.600 vuelos y dos millones de pasajeros afectados por la huelga que ha comenzado este martes, según datos del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible,.

Este ministerio ha fijado unos servicios mínimos del 80 % en agosto y del 77 % en septiembre para las conexiones del Aeropuerto de Barcelona con territorios no peninsulares o bajo obligación de servicio público.

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En el caso de las rutas internacionales y los vuelos peninsulares cuya alternativa de transporte público supere las cinco horas, los servicios mínimos serán del 58 % en agosto y del 57 % en septiembre.