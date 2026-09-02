Agencia EFE 02 SEP 2026 - 13:05h.

Agosto registra un pérdida de 162.840 ocupados, una cifra que se encuentra por debajo de las caídas de años anteriores para este mes gracias al dinamismo del empleo extranjero con la regularización

El número de parados ha incrementado en 44.419 personas, un repunte también vinculado al proceso de regularización

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El mercado laboral ha perdido 162.840 ocupados en agosto, una cifra por debajo de las caídas de años anteriores para este mes gracias al dinamismo del empleo extranjero con la regularización. El paro, por su parte, ha repuntado en 44.419 personas.

Según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a finales de agosto ya se habían dado de alta 337.917 afiliados extranjeros más procedentes del proceso de regularización extraordinaria de migrantes iniciado en abril y que sumó, a cierre de junio, 1,17 millones de solicitudes recibidas.

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En total, el mercado laboral cierra agosto con 22,34 millones de afiliados, la mayor cifra para este mes en el que habitualmente el empleo pierde ritmo. En términos interanuales, la Seguridad Social ha ganado 679.023 afiliados, lo que corresponde a una subida del 3,13 %, mientras que el paro se ha reducido en 70.593, una bajada del 2,91 %.

En cuanto a los empleados, más de 3,55 millones, casi el 15,9 % del total, es de origen extranjero, después de que los afiliados foráneos hayan aumentado en 39.536 durante el mes de agosto. El régimen general ha perdido 159.484 afiliados, hasta los 18,8 millones, mientras que el de autónomos se ha reducido en 2.941 personas, hasta los 3,47 millones.

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Dentro del régimen general, destaca la caída del empleo en la educación, alcanzando la cifra de 76.535 trabajadores menos, que se debe al fin del curso académico, pero también en las actividades administrativas y servicios auxiliares, la industria manufacturera, actividades profesionales científicas y técnicas o las artísticas, deportivas y de entretenimiento.

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Entre los hombres, el empleo ha disminuido en 74.141 personas y entre las mujeres en 88.698, de forma que sigue habiendo más afiliados, un total de 11,85 millones, que afiliadas, que representan los 10,5 millones.

Aumenta al paro debido al proceso de regularización

El paro, por su parte, ha subido más este agosto que en años previos, situándose en 2,35 millones, según los datos del Ministerio de Trabajo, que también vincula ese repunte al proceso de regularización.

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"El paro sube algo más de lo habitual porque parte de esas personas se inscriben por vez primera en las oficinas de empleo", ha explicado en declaraciones remitidas a las medios la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Por sectores económicos con respecto a julio, el paro registrado ha disminuido en agricultura en 912 personas, mientras que ha crecido en los servicios en 28.563 personas, en construcción en 4.669 personas, industria en 3.731 personas y entre el colectivo sin empleo anterior en 8.368 personas.

El paro femenino ha subido en 22.741 mujeres, hasta los 1,41 millones, mientras que entre los hombres lo hizo en 21.678, hasta los 937.161. El desempleo de los jóvenes menores de 25 años se ha incrementado en 8.168 personas.

El paro registrado es mayor en las 17 comunidades encabezadas por Cataluña (14.594), Comunidad de Madrid (6.881) y Comunidad Valenciana (5.847). En cuanto al número total de contratos registrados, ha sido de 1,14 millones de los que 440.274 fueron de carácter indefinido, el 38,46 % del total.