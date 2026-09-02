Celia Molina 02 SEP 2026 - 13:34h.

La hermana de Manuel Cuevas Álvarez, paciente de cáncer fallecido, ha escrito una carta a los sanitarios del Hospital de Pontevedra

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Manuel Cuevas Álvarez era un ciudadano gallego que falleció a causa de un cáncer, tras ser tratado en el área de día de oncología del Hospital Provincial de Pontevedra. Tras su muerte, su hermana ha escrito una carta, replicada por el diario La Voz de Galicia, dedicada a los médicos y enfermeros que allí le atendieron, para darles las gracias por el buen trato que siempre le dieron a Manuel.

El Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP) ha querido hacer público su contenido, para agradecer el detalle que ha tenido esta vecina con la sanidad pública y que "pone de relieve el compromiso vocacional, la sensibilidad y la dedicación al servicio constante de los profesionales que trabajan en el ámbito de la sanidad", según La Voz de Galicia.

Basándose en las últimas conversaciones que tuvo con él antes de morir, les ha asegurado que su hermano "siempre le hablaba emocionado de vosotros, de lo bien tratado que se sentía, de vuestra empatía y profesionalidad".

"Gracias por hacerle sentir que no estaba solo"

"Él siempre me hablaba emocionado de vosotros", dice en su emotiva carta, destacando que, aunque la quimioterapia es un camino difícil y lleno de momentos complicados, "vosotros conseguís que sea un poquito más llevadero". También asegura que el trabajo de los sanitarios "no consiste solo en administrar un tratamiento tan duro", también "en quitar miedos, transmitir confianza, escuchar, comprender y estar", arropando a personas que, muchas veces, llegan asustados al hospital.

"Hoy soy yo quien viene a deciros algo que Manuel ya no puede deciros personalmente. Y yo, en su nombre y en el de toda nuestra familia, quiero haceros llegar nuestro agradecimiento más profundo y sincero. Gracias por haber hecho sentir a Manuel que no estaba solo porque esa sensación, en determinados momentos de la vida, vale muchísimo más de lo que las palabras pueden explicar", ha señalado la familia del fallecido.

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"A veces, vuestro trabajo quizá os parezca parte de vuestra rutina, pero para quien está sentado delante de vosotros puede significar muchísimo más. Mi familia y yo estaremos eternamente agradecidos. Y yo, personalmente, guardaré siempre en mi corazón que mi hermano se sintió cuidado, respetado y acompañado por vosotros", concluye la hermana de Manuel.