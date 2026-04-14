Natalia Cons 14 ABR 2026 - 11:17h.

El proceso de regularización de inmigrantes tendrá carácter temporal: comienza este jueves y finaliza el 30 de junio de 2026

Pedro Sánchez escribe una carta sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes: "Reconocemos derechos y exigimos obligaciones"

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La regularización extraordinaria de inmigrantes, impulsada por iniciativa popular, que aprobará el Gobierno este martes y que permitirá la salida de la clandestinidad de unas 500.000 personas exigirá un nuevo requisito. Para obtener el nuevo permiso de residencia se pedirá un certificado de antecedentes penales, tal y como ha recomendado un informe del Consejo de Estado.

La norma, que se aprobará por real decreto, entrará en vigor el próximo 15 de abril, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El texto plantea la posibilidad de acogerse a todas las personas en situación irregular sin antecedentes penales que hayan llegado al país antes del 1 de enero de 2026 y que puedan probar su permanencia continuada durante al menos cinco meses.

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El Gobierno ha escuchado las recomendaciones planteadas por el Consejo de Estado, muchas de ellas planteadas por el Ministerio del Interior, y ha incluido una serie de cambios sobre los documentos que prueban algunos de los requisitos . Entre las novedades, el Ejecutivo ha incorporado una nueva condición, que es un informe social para probar la situación de “vulnerabilidad” que conlleva vivir en España sin permiso de residencia.

La regularización prevé un permiso de residencia de un año renovable

La autorización de residencia inicial tendrá una duración de un año renovable y la competencia de todas las autorizaciones será de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que será la responsable de comprobar el cumplimiento de los requisitos.

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Las personas que están en esta situación podrán solicitar su permiso de residencia a partir de este jueves telemáticamente y, a partir de lunes 20 de abril, en oficinas de la Seguridad Social, de Correos y de Extranjería hasta el 30 de junio de 2026.