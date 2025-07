Dónde puedo consultar mi jubilación: paso a paso para hacerlo en Internet, personalmente, por teléfono o SMS

Se puede acceder a esta información a través de internet, app, SMS, teléfono o en persona

¿Qué hacer si te notifican una revisión de oficio en tu pensión? Guía paso a paso

Compartir







Consultar el estado de tu jubilación no debería ser una tarea confusa, ni limitada a trámites presenciales. En la actualidad, la Seguridad Social en España ofrece diversas vías, tanto digitales, como telefónicas y presenciales, para conocer en qué punto se encuentra tu solicitud, cuánto has cotizado o cuándo podrás jubilarte. Conocer cuáles son estas herramientas no solo te permite planificar mejor el futuro, sino también anticiparte a posibles errores o demoras administrativas. Te explicamos, paso a paso, cómo acceder a esta información por los distintos métodos disponibles, ya sea a través de internet, app, SMS, teléfono o en persona.

Internet: portal “Tu Seguridad Social” y app Import@ss

La opción más cómoda es acceder a la Sede Electrónica de la Seguridad Social, en el apartado "Pensiones", y después eligiendo "Pensión de jubilación". El sistema permite usar certificado digital, DNI e‑clave o identificación vía SMS para identificarnos. La vía SMS solo funciona si tienes tu móvil registrado previamente. Tras acceder al portal Tu Seguridad Social ya puedes consultar el estado de tu solicitud, acceder al PDF con tu resolución y realizar simulaciones de jubilación.

Además, también se puede descargar de forma completamente gratuita la nueva app móvil Import@ss, que permite acceder con Cl@ve, certificado o SMS, y con ella consultar tu vida laboral, bases de cotización y estado de jubilación.

SMS: información rápida en tu móvil

Si tienes tu teléfono ya vinculado al sistema, puedes solicitar que te envíen un SMS automático cuando tu resolución esté lista o se realicen los pagos pertinentes. Además, puedes identificarte por SMS dentro del portal y acceder a tu información sin necesidad de certificado, aunque necesitarás navegar por internet para poder hacerlo.

Por teléfono: atención personalizada

Se puede llamar al servicio de atención telefónica de la Seguridad Social, cuyo número es el 901 166 565 (horario de lunes a viernes, de 9 h a 14 h). Esto te permite hablar con personal del INSS. Podrás consultar directamente el estado de tu expediente, fechas de resolución o cobro.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Presencial: acudir a CAISS

También puedes acudir en persona a cualquier Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS). No es necesario acudir al centro más cercano: puedes elegir cualquiera del territorio nacional. Allí pueden indicarte el estado de tu jubilación y proporcionarte documentación o certificados.

A la hora de gestionar todos estos trámites, ya sea de forma telemática o presencial, lo más recomendable es haber registrado nuestro número de teléfono móvil a través de la app Import@ss o TGSS, y así poder optar a las notificaciones a través de SMS. Si cambias de teléfono, recuerda también modificarlo en el portal Import@ss o en TGSS, incluso usando certificado digital.

En resumidas cuentas, que la tarea de consultar tu jubilación es posible realizarla por varios medios: internet, app móvil, SMS, teléfono y presencial. Esto facilita un control completo de tu situación y evita sorpresas. Utiliza la modalidad con la que más cómodo estés, pero no lo postergues: mantener un seguimiento activo de tu expediente es clave para tu seguridad económica y tranquilidad personal.