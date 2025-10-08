Alberto Álvarez 08 OCT 2025 - 07:00h.

Aportar 5.000 euros al año a un plan de pensiones para autónomos puede suponerte un ahorro de unos 1.500 euros en tu declaración de la renta, además de las desgravaciones

Un autónomo que combine un plan individual y un plan de empleo simplificado puede llegar a deducirse hasta 5.750 euros anuales en su IRPF

Los autónomos tienen pensiones medias de jubilación 600 euros por debajo de las de los asalariados. La pensión media de jubilación de un autónomo está en 1.010 euros al mes, mientras que la pensión media del Régimen General está en 1.668 euros según los datos de septiembre de la Seguridad Social. Las causas están claras, hasta 2023 los autónomos elegían sus bases de cotización, y solían pagar lo mínimo, cuando llegaba la pensión esta era muy baja. Para equilibrar un poco la situación, desde 2023 los autónomos cotizan según sus ingresos reales, pero para muchos la medida llegará irremediablemente tarde.

La tirita menos mala para taponar la herida de las bajas pensiones de los autónomos más veteranos es el ahorro privado, y dada la precariedad existente en los pensionistas del colectivo, se crearon en 2022 los Planes de Pensiones de Empleo Simplificados para Autónomos.

¿Qué es un plan de pensiones para autónomos?

Hasta hace poco, los autónomos podían contratar únicamente planes de pensiones individuales, los mismos que cualquier asalariado. Sin embargo, desde 2022 se impulsaron los Planes de Pensiones de Empleo Simplificados para Autónomos (PPES). Estos planes tienen una ventaja fiscal importante: permiten aportar más dinero con derecho a deducción que los planes individuales tradicionales. Según datos de Inverco, el número de autónomos con PPES se ha más que duplicado en el último año y medio: unos 55.000 trabajadores por cuenta propia tendrían ahora un plan de este tipo.

¿Por qué son interesantes para los autónomos?

Los autónomos, a diferencia de los asalariados, no suelen contar con planes de pensiones de empresa promovidos por sus empleadores. Eso significa que su única herramienta adicional para reforzar la jubilación era el plan individual, con un límite de deducción muy bajo (actualmente 1.500 euros al año).

Con los PPES, los trabajadores por cuenta propia pueden aprovechar un incentivo fiscal mucho mayor: hasta 4.250 euros adicionales al año. En total, un autónomo que combine un plan individual y un plan de empleo simplificado puede llegar a deducirse hasta 5.750 euros anuales en su IRPF.

Cómo tributan los planes de pensiones

Los planes de pensiones tienen ventajas fiscales en dos direcciones:

Las aportaciones te ahorran impuestos. Cada euro que aportas al plan de pensiones reduce tu base imponible del IRPF. Esto significa que aportar 5.000 euros al año puede suponerte un ahorro fiscal de unos 1.500 euros en tu declaración de la renta. Tributan como rendimientos del trabajo. Cuando llegue la jubilación (o en otros supuestos excepcionales como incapacidad, fallecimiento o paro de larga duración), podrás rescatar lo acumulado. En ese momento, el dinero recibido tributa como rendimiento del trabajo, igual que un salario. Esto implica que no tributa como ganancia patrimonial (al tipo fijo de ahorro), sino según los tramos del IRPF. Si rescatas mucho de golpe, puedes saltar a tramos altos y pagar más. Por eso, conviene planificar el rescate: hacerlo de forma escalonada suele ser más eficiente fiscalmente.

Límites de las aportaciones y de las deducciones

Los planes de los autónomos pueden desgravarse mucho más que los planes de pensiones normales.

En un plan normal todos los contribuyentes, incluidos los autónomos pueden desgravarse como máximo 1.500 euros anuales, o el 30% de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas (el menor de los dos).

o el 30% de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas (el menor de los dos). Los planes de pensiones para autónomos permiten aportar hasta 4.250 euros adicionales. Si puedes permitirte tener un plan normal y uno de autónomos, puedes desgravarte hasta 5.750 euros anuales.

A tener en cuenta

Existen otras ventajas para los autónomos que quieran ahorrar para la jubilación. Por ejemplo, si tu pareja gana menos de 8.000 euros al año, puedes aportar hasta 1.000 euros anuales a su plan y deducírtelos tú.

Las personas con discapacidad igual o superior al 65% cuentan con límites de aportación mucho más altos (24.250 euros).

Aunque en general el dinero está “bloqueado” hasta la jubilación, desde este año 2025 se pueden rescatar las aportaciones con una antigüedad de al menos 10 años, además de los supuestos de paro de larga duración o enfermedad grave.

En caso de rescate ten en cuenta que lo que recuperes cuenta como ingreso en tu declaración de la renta, y puede aumentar el tramo por el que tributas normalmente y pagar mucho de IRPF. Es mejor retirarlo como rentas periódicas, y no de golpe.

Los planes de pensiones para autónomos son una herramienta clave tanto para mejorar la jubilación como para ahorrar en impuestos hoy mismo. Eso sí, conviene usarlos con cabeza: entender los límites, planificar las aportaciones y, sobre todo, organizar bien el rescate. Si se hace correctamente, pueden marcar una diferencia muy importante en la calidad de vida durante la jubilación y en la factura fiscal durante la vida laboral.