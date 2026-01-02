Todos los cambios en tu pensión que trae 2026: subida, cálculos y pegas

Alberto Álvarez 02 ENE 2026 - 07:00h.

En 2026 se cambia la fórmula de cálculo, ampliándose el periodo que se tiene en cuenta para determinar la pensión

La edad de jubilación se sitúa en los 66 años y 10 meses. Si tienes 38 años y 3 meses cotizados puedes jubilarte a los 65.

El año 2026 viene con novedades importantes y poco conocidas, pero que afectarán de forma importante no solo a los pensionistas, sino también a los trabajadores. A partir del 1 de enero, además de la subida general del 2,7%, entran en juego tres piezas que alteran el tablero: nuevo cálculo de la base reguladora, más cotización y cambios en la edad legal de jubilación.

Si ya eres pensionista: cuánto suben

La revalorización general de las pensiones contributivas será del 2,7%, tras conocerse el IPC definitivo de noviembre y el cálculo del IPC medio interanual, de diciembre de 2024 a noviembre de 2025.

Una pensión media de jubilación, que está en los 1.511 euros al mes, sube 41 euros, y pasaría a 1.552 euros, lo que equivale a 571 euros al año.

La pensión media de viudedad está en los 937 euros al mes, y con la subida se quedará en 962 euros, 25 euros más al mes.

En 2026, la pensión máxima del sistema de Seguridad Social subirá un 2,815% (2,7% del IPC más 0,115% adicional), quedando situada en 3.359,58 euros mensuales (92 euros mensuales más que los 3.267,60 euros de 2025).

Si te jubilas en 2026

Si te jubilas en 2026 desde el 1 de enero se aplica una fórmula nueva para calcular la pensión que cobrarás el resto de tu vida. Hasta ahora se tenían en cuenta la suma de las bases de los últimos 25 años (300 meses) dividida entre 350.

Desde el 1 de enero de 2026 se tomarán las 302 mejores bases de los últimos 304 meses, divididas entre 352,33. Entre 2041 y 2043 se incrementará la opción de los 25 años en intervalos de 6 meses cada año. Desde 2044, la fórmula única será la de los 29 años menos los 2 peores (324 bases).

Es decir, desde 2026 entre en vigor un método progresivo donde iremos computando más tiempo de cotización, desde los 25 años actuales a los 29 años que se tendrán en cuenta en 2044, pero ¡ojo! también irá aumentando progresivamente el divisor. En 2025 se dividía la suma de bases de cotización entre 350, en 2026 será entre 352,3, y en 10 años, desde el 1 de enero de 2036, el divisor será de 375,6. Veamos un ejemplo. Hoy, un jubilado que sume 400.000 euros en cotizaciones las divide entre 350, con lo que el resultado es de 1.143 euros. Esa misma cifra, en 2036 resultaría 1.064 euros, casi 100 euros menos al mes, ya que el divisor entonces se situará en los 375,6. Al aumentar el divisor, desciende lo que se cobra. En este BOE se puede consultar cómo aumenta el periodo de cálculo y el divisor hasta el año 2044.

Red de seguridad

Para paliar esta “bajada de las pensiones encubierta”, se aplica una especie de red de seguridad, ya que para quienes causen la jubilación después del 31/12/2025 y antes del 31/12/2040, la norma obliga a que la Seguridad Social aplique el cálculo que sale más favorable al futuro pensionista. Y se aplica esta fórmula automáticamente, no hay que pedir nada.

Hasta los 66 años y 10 meses

En 2026 la edad ordinaria de jubilación se sitúa en los 66 años y 10 meses. Para los que tengan 38 años y 3 meses cotizados, se mantiene la jubilación a los 65.

La edad de jubilación anticipada voluntaria queda en 64 años y 10 meses, pero si tienes 38 años y 3 meses cotizados podrás jubilarte anticipadamente a los 63 años. Eso sí, dependiendo de los meses que anticipes la jubilación, se te aplicarán penalizaciones que pueden llegar al 21% de la pensión.

Por su parte, la jubilación anticipada involuntaria queda situada en los 62 años y 10 meses. Si tienes 38 años y 3 meses cotizados podrás jubilarte de forma anticipada involuntaria a los 61 años, pero con penalizaciones que pueden llegar hasta el 30% de la pensión.

Suben las cotizaciones

Los trabajadores también se ven afectados por los cambios en pensiones en 2026, ya que suben las cotizaciones. Un 0,9% de tu salario bruto irá a parar al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, MEI, la hucha de las pensiones, de los que el 0,75 lo paga la empresa y el 0,15 lo pone el trabajador. Actualmente se aplica un 0,8%. Para un salario bruto de 2.000 euros, supone un aumento de cotizaciones de 2 euros al mes que no llegarán a tu bolsillo.

Cuota adicional de solidaridad

Los sueldos por encima de la base máxima de cotización (5.100 euros en 2026) también pagarán más cotizaciones por la llamada cuota de solidaridad. Un 1,15% de cotización adicional para la parte de salario comprendida entre la base máxima y un 10% superior a esa base máxima; un 1,25% de cotización adicional para el tramo de salario situado desde el 10% adicional de la base máxima hasta el 50% más; y un 1,46% para el tramo de salario por encima del 50% adicional de la base máxima.

Hay que recordar que Los autónomos quedan excluidos de este recargo solidario.

Pensiones mínimas

Las pensiones mínimas contributivas de jubilación se están revalorizando por encima del IPC para que alcancen el 100% del umbral de pobreza a partir de 2027.

La revalorización de las pensiones mínimas será del 7% para el caso de las pensiones mínimas sin cargas familiares y del 11,4% para el caso de las pensiones de personas que tengan cargas familiares. Por lo tanto, la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo, pensión de incapacidad absoluta o incapacidad total de pensionista mayor de 60 años con cónyuge a cargo, o pensión de viudedad con cargas familiares, se situará en 1.256 euros al mes (frente a los 1.127 euros de 2025).

La pensión de jubilación con 65 años sin cónyuge, incapacidad absoluta o total con 65 años sin cónyuge o viudedad con 65 años sin cargas familiares en 2026 se situará en 936 euros al mes (frente a los 874 euros mensuales en 2025).

La pensión de jubilación con 65 años con cónyuge no a cargo, o incapacidad absoluta o total con 65 años con cónyuge no a cargo será de 889 euros al mes (frente a los 830 euros en 2025).

Recordar que, finalmente, en 2027 la cuantía de referencia de la pensión contributiva mínima se incrementará adicionalmente, si fuese necesario, hasta alcanzar el umbral de pobreza calculado para un hogar de dos adultos.

Las pensiones mínimas de viudedad se están incrementando para su equiparación progresiva, tras un periodo de 4 años (periodo que empezó en 2024 y terminará en 2027), con las pensiones de jubilación.

Pensiones no contributivas

Asimismo, las pensiones no contributivas de jubilación y de invalidez y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se están incrementado progresivamente (entre 2024 y 2027) hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal.

Las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez se revalorizarán en 2026 un 11,4%, situándose en una cuantía estimada de 629 euros al mes (64 euros mensuales más que los 565 euros al mes de importe en 2025).