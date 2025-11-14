David Soriano 14 NOV 2025 - 20:00h.

No será hasta principios de diciembre cuando tengamos el dato definitivo, pero la estimación es de una subida de un 2,6% según las previsiones del IPC.

¿Cuánto tiempo se tarda en cobrar la pensión tras jubilarse? Fechas clave y plazos según el INSS

Según las cifras oficiales, en España se abonan actualmente 10,3 millones de pensiones, que esperan que llegue el próximo año para ver cómo se incrementa la cuantía que se percibe cada mes, según el plan del Gobierno para la revalorización de las pensiones para tratar de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. Para ello, hay que fijarnos atentamente en las cifras de IPC, ya que estas son claves para el cálculo porcentual de la subida de estos pagos públicos.

Cuánto subirá el importe de las pensiones para el próximo año

Las condiciones para la revalorización de las pensiones están recogidas en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. Según esta reforma legislativa, las pensiones se ajustan cada año basándose en cómo han cambiado los precios (IPC) durante los 12 meses antes de diciembre del año previo. Por tanto, aproximándose ya el cambio de año, muchos pensionistas comienzan a preguntarse cuánto aumentará el importe de sus pensiones.

A grandes rasgos, para ajustar el cálculo de las pensiones para 2026, se mirará cómo han variado los precios desde diciembre de 2024 hasta noviembre de 2025. Por tanto, el dato definitivo no se conocerá hasta finales de noviembre o principios de diciembre, pero ya se pueden realizar estimaciones viendo cómo ha ido el año entre diciembre de 2024 y octubre de 2025 y sumando una proyección del mes restante, el último para el cálculo, noviembre de 2025. Se espera que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique el próximo 28 de noviembre el dato adelantado del IPC de noviembre (un dato provisional), que permitirá realizar un cálculo aproximado mucho más ajustado de la subida de las pensiones y pocos días después el dato final del último mes importante para el dato.

La mayoría de analistas, con estos datos todavía pendientes del dato real que tendrá el cierre del cálculo del IPC, estiman que la subida prevista para el próximo año será de un 2,6%. Para hacernos una idea, el IPC de diciembre de 2024 fue de un 2,8%, en enero de 2025 fue de un 2,9%, febrero 2025 un 3%, marzo de 2025 un 2,3%, abril de 2025 un 2,2%, mayo 2025 un 2%, junio 2025 un 2,3%, julio 2025 un 2,7%, agosto 2025 un 2,7% y septiembre 2025 un 2,9%.

Según los datos aportados por Alfonso Muñoz Cuenca, exsenador y funcionario de la Seguridad Social, y aplicados a los importes medios de pensiones, “teniendo en cuenta que la pensión media en nuestro país es en torno a 1311 euros mensuales, eso quiere decir que las pensiones en 2026 subirán de media unos 34 euros mensuales”. En cuanto a las pensiones de jubilación, son “algo superior a la media nacional y pasarán de los 1506 euros mensuales a los 1545 euros en 2026. Es decir, las pensiones de jubilación subirán de media unos 39 euros mensuales”. Tomando como referencia años anteriores en los que se utilizó la fórmula de la variación media interanual del IPC en los 12 meses previos al mes de diciembre anterior al mes de revalorización, las pensiones subieron un 8,5% en 2023, un 3,8% en 2024 y un 2,8 en 2025. De mantenerse ese 2,6% previsto, sería la subida más baja en los últimos años.

Hay que tener en cuenta que, según datos de este mismo experto en otro de sus vídeos divulgativos en sus redes sociales, el impacto de la subida de un solo euro en las pensiones es un gran esfuerzo económico para las arcas públicas. Muñoz Cuenca lo explica así: “subir un euro cada pensión cuesta 140 millones de euros. En España se abonan actualmente 10,3 millones de pensiones. Si las pensiones subieran un euro, solamente un euro, eso supondría 10,3 millones de euros, que por 14 pagas sería un total de 140 millones de euros”. Teniendo en cuenta que se esperan 34 euros más de media, la cifra sería de 4.760 millones de euros públicos de la “hucha de las pensiones” solamente para el pago de estas prestaciones.

No todas las pensiones se revalorizan según IPC

Según lo que refleja la Ley 21/2021, no todas las pensiones calculan su subida anual según los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC), sino que ciertos tipos pueden subir por encima incluso de ese dato. Según explica el experto, “¿Todas las pensiones se revalorizarán en el 2,6%? Pues no, hay algunas pensiones que subirán por encima del IPC. Para las pensiones mínimas y no contributivas, la subida volverá a ser superior a la inflación con la finalidad de acercarla al objetivo europeo de reducir la pobreza entre los mayores y que las pensiones alcancen al menos el 100% del umbral de la pobreza”.

Además de este ejemplo, también “subirán por encima del IPC las pensiones máximas y este incremento se debe a que la base máxima de cotización también aumenta por encima del IPC al margen de la cuota extra de solidaridad que se les aplica a estos salarios más altos”.