Alberto Álvarez 25 NOV 2026 - 14:16h.

Hay que tener en cuenta la otra cara de la moneda, esto es, las mensualidades de pensión que se dejan de percibir por esperar

Adelantar la jubilación dos años puede reducir la pensión entre un 13% y un 21% durante toda la vida

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Cumplir 63 años y empezar a pensar en la jubilación es algo bastante habitual para muchos. Olvidar el despertador, ir al cine los martes, y al museo los jueves, viajar fuera de temporada, dedicar tiempo a los amigos, aprender cosas nuevas, levantarte cada mañana y hacer lo que te dé la gana, cobrar cada mes sin tener que ir a trabajar…la propuesta resulta tan tentadora que incluso uno se puede plantear coger ese tren ya mismo. Sabemos que jubilarse antes de tiempo tiene un precio, pero no todos los meses de anticipación cuestan lo mismo, y acertar o no en el momento escogido para jubilarse anticipadamente supone ahorrarse o perder muchos miles de euros.

Quién puede jubilarse a los 63

No todo el mundo puede jubilarse a esa edad. La jubilación anticipada voluntaria permite retirarse, como máximo, 24 meses antes de la edad ordinaria que corresponda. En 2026, esa edad es de 65 años para quienes acreditan al menos 38 años y tres meses cotizados. Los demás deben esperar, con carácter general, hasta los 66 años y diez meses. A partir de 2027, la edad ordinaria será de 65 años para quienes tengan al menos 38 años y seis meses cotizados, y de 67 años para el resto.

Esta norma rige para casi todos, porque existen colectivos que pueden jubilarse antes de la edad ordinaria debido a la peligrosidad, penosidad o especial naturaleza de su trabajo, como los mineros, bomberos, policías locales, agentes forestales, trabajadores ferroviarios, profesionales del mar y los artistas.

Además, para acceder a la jubilación anticipada voluntaria es necesario acreditar al menos 35 años de cotización y que la pensión que te quede supere la pensión mínima.

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Esperar dos meses

La Seguridad Social establece cuatro tramos de penalización dependiendo de los años cotizados: menos de 38 años y seis meses; entre 38 años y seis meses y 41 años y seis meses; entre 41 años y seis meses y 44 años y seis meses; y más de 44 años y seis meses.

Pero los coeficientes reductores no disminuyen de manera uniforme. Hay meses en los que esperar permite ahorrar mucho más que en otros.

Pongamos un ejemplo. Carlos tiene 40 años cotizados y una pensión de 1.500 euros. Si se jubila a los 63 años, su penalización será del 19%. Pero si espera hasta los 63 años y dos meses, bajará al 14%. Su pensión pasará de 1.215 a 1.290 euros mensuales. Son 75 euros más por paga y 1.050 euros adicionales al año.

Para quienes hayan cotizado menos de 38 años y seis meses la diferencia es todavía mayor porque la penalización pasa del 21% al 14,67%. Sobre una pensión de 1.500 euros, supone una mejora aproximada de 95 euros mensuales.

Por tanto, estos dos primeros meses son especialmente importantes. Aguantar un poco más puede representar una mejora considerable durante toda la jubilación.

Esperar cuatro meses

Si Carlos espera otros dos meses, la penalización disminuye del 14% al 10,5%. Su pensión pasa de 1.290 a 1.342,50 euros. Son otros 52,50 euros mensuales, equivalentes a 735 euros anuales.

En cuatro meses la penalización ha descendido del 19% al 10,5%. Carlos habrá mejorado su futura pensión en 127,50 euros mensuales, o 1.785 euros anuales. En veinte años, esa diferencia inicial representaría 35.700 euros sin tener en cuenta las revalorizaciones.

A partir de los 63 años y cuatro meses las reducciones de los coeficientes continúan, aunque generalmente son menos pronunciadas.

Si Carlos espera hasta los 63 años y medio, es decir, 18 meses antes de los 65, la penalización será del 8,4%, frente al 10,5% correspondiente a los 20 meses de anticipación. Su pensión aumentará de 1.342,5 a 1.374 euros. Ganará 31,5 euros mensuales por esperar otros dos meses. La reducción continúa progresivamente.

A los 64 años la penalización será del 5,25%. Sobre una pensión de 1.500 euros, perderá 78,75 euros mensuales y cobrará 1.421,25 euros. La diferencia respecto a jubilarse a los 63 años es considerable. En lugar de perder 285 euros mensuales, perderá solamente 78,75 euros. Esto representa 206,25 euros más al mes y 2.887,5 euros más al año.

Los dos últimos meses

Cuando se acerca la edad ordinaria, las penalizaciones son bastante pequeñas, pero siguen existiendo. Para Carlos, con 40 años cotizados, la reducción será del 4,67% si se jubila diez meses antes; del 4,2% con ocho meses; del 3,82% con seis meses; del 3,50% con cuatro meses; y del 3,23% con dos meses.

Si se jubila a los 64 años y diez meses, su pensión será de 1.451,55 euros mensuales. Perderá 48,45 euros por paga respecto a los 1.500 euros que cobraría a los 65.

Cuánto dinero gano por jubilarme antes

Hasta ahora hemos hablado de las pérdidas, pero también hay que considerar la otra cara de la moneda, esto es, las mensualidades de pensión que se dejan de percibir por esperar. Si Carlos se jubila a los 63 años con una pensión de 1.215 euros, empezará a cobrar dos años antes que quien espere hasta los 65. Durante ese periodo puede percibir aproximadamente 34.000 euros brutos, contabilizando 28 pagas completas. Si hubiera esperado hasta los 65 años, hubiera tardado aproximadamente ocho años y medio en recuperar ese dinero gracias a su pensión mensual más elevada.

Veamos esto con más detenimiento porque es importante. Si Carlos se jubila a los 63 años, cobrará 1.215 euros mensuales y, cuando cumpla los 65, ya habrá recibido 34.020 euros en pensiones sin ir a trabajar. En cambio, si espera hasta los 65, empezará a cobrar dos años después 1.500 euros mensuales, es decir, 285 euros más por paga. Gracias a esa diferencia, necesitará aproximadamente ocho años y medio para recuperar los 34.020 euros que el otro ya había cobrado. Por tanto, alrededor de los 73 años y medio, ambos habrán recibido prácticamente la misma cantidad acumulada en pensiones. Y a partir de esa edad, Carlos comenzará a salir ganando porque su pensión ya será más elevada de por vida. Además, seguir cotizando esos dos años puede mejorar un poco su pensión futura.

Los tramos

Hay otra circunstancia que puede resultar decisiva, y es pasar de un tramo de cotización al siguiente. Por ejemplo, una persona que esté a punto de alcanzar 41 años y seis meses cotizados puede conseguir una penalización menor si espera hasta completar ese periodo. Lo mismo ocurre al llegar a los 44 años y seis meses. Por eso conviene consultar la vida laboral para comparar distintas fechas.

La salud, las circunstancias personales y el deseo de disfrutar de más tiempo libre cuentan y mucho en la decisión de jubilarse antes de tiempo. Si estás pensando en hacerlo, quédate con esto: los cuatro primeros meses de espera y los dos últimos antes de la edad ordinaria son importantes. Ahora echa cuentas y decide.