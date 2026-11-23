Alberto Álvarez 23 NOV 2026 - 14:00h.

Existe un plazo de 30 días para presentar una reclamación, si la pensión calculada por la Seguridad Social no es correcta

Los complementos y las lagunas de cotización son los errores más comunes de la Seguridad Social a la hora de calcular la pensión

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Si al jubilarte descubres que vas a cobrar menos de lo que pensabas, no lo des todo por perdido. Puedes revisar las cotizaciones que han tenido en cuenta, si han contemplado complementos a los que puedas tener derecho, solicitar una corrección y reclamar a la Seguridad Social. Te explicamos los errores más habituales, los plazos para presentar una reclamación, dónde y cuándo puedes recuperar el dinero que te corresponde.

Acabas de cumplir 67 años y durante los últimos meses has estado haciendo cuentas de lo que te va a quedar de pensión y como reorganizar tus finanzas. Has entrado mil veces en el simulador de la Seguridad Social y, según sus cálculos, deberías cobrar una pensión de unos 1.600 euros. Sin embargo, cuando recibes la resolución oficial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), te encuentras con una sorpresa desagradable: te corresponden 1.350 euros, 250 euros menos de lo esperado. Una diferencia que supone 3.500 euros al año. Y si vives otros veinte años, estaríamos hablando de 70.000 euros, sin contar las futuras revalorizaciones: un palo. ¿Qué puedes hacer? Para averiguarlo hay que revisar los números.

Cómo han calculado tu pensión

Cuando la Seguridad Social reconoce una pensión te comunica una resolución en la que figura la cuantía concedida. Debes examinar la información utilizada para calcular esa cuantía y solicitar el desglose de la base reguladora, los periodos de cotización y los porcentajes aplicados.

La base reguladora es la cantidad sobre la que se calcula la pensión. Se obtiene utilizando las bases por las que el trabajador ha cotizado durante los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, esto es, los últimos 25. Después se aplica un porcentaje que depende del tiempo cotizado y, cuando corresponda, los coeficientes reductores o complementos previstos si se tiene derecho a ellos.

Desde 2026 se aplica progresivamente un nuevo sistema de cálculo que permite comparar el método tradicional, basado en los últimos 25 años, con otro que incorpora más años y permite descartar algunos meses de menor cotización. En 2026 se revisan 304 meses, pero solo se utilizan los 302 mejores. En 2027 se examinan 308 y se seleccionan los 304 mejores. Este sistema se ampliará progresivamente hasta 2037, cuando se tendrán en cuenta los 324 mejores meses de los últimos 348, descartando los 24 peores.

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La ley dice que la Seguridad Social debe utilizar el resultado más favorable para ti, pero conviene comprobar que se ha aplicado correctamente este sistema.

Los errores que pueden reducir tu pensión

Comprueba que no falten periodos de cotización. Puede que determinados empleos antiguos no aparezcan registrados, que existan discrepancias en las fechas de alta y baja o que algún periodo de trabajo no haya sido incorporado a tu historial. Lo más difícil en este caso es encontrar las nóminas que sustenten tu reclamación.

También pueden existir errores en las bases de cotización. Puedes tener correctamente registrados todos tus años de actividad, pero que las cantidades utilizadas para calcular tu pensión no coinciden con las que realmente correspondían.

Lagunas de cotización

Otra cuestión importante es revisar las llamadas lagunas de cotización, los periodos en los que no se cotizó. La Seguridad Social integra determinadas lagunas en el régimen General, pero no lo hace con los autónomos.

Muchos trabajadores pierden su empleo y dejan de cotizar un tiempo para después darse de alta como autónomos. Ese tiempo en que no se cotizó puede estar cubierto por la Seguridad Social y hay que comprobarlo, si es el caso. La Seguridad Social cubre los 5 primeros años con el 100% de la base mínima de cotización, los dos siguientes con el 80% de la mínima, y el resto, con el 50% de la base mínima, en los trabajadores del Régimen general, no en los autónomos. Si estuviste sin cotizar tiempo antes de darte de alta como autónomo debes comprobar este punto.

Dónde consultar tus cotizaciones

La comprobación del tiempo que has cotizado comienza en Internet. La Tesorería General de la Seguridad Social dispone del portal Importass, donde cualquier trabajador puede consultar su historial de cotizaciones.

Allí puedes consultar y descargar tu informe de vida laboral, que permite comprobar las empresas para las que has trabajado, los periodos de alta y los días cotizados. El segundo es el informe de bases de cotización, que recoge las cantidades por las que se ha cotizado durante los diferentes periodos.

Ambos documentos pueden obtenerse en Importass, el portal de la Seguridad Social. El portal permite solicitar la incorporación o modificación de los datos. Conviene aportar todos los documentos disponibles: contratos, nóminas, certificados de empresa o cualquier otro justificante que permita acreditar el periodo o la base de cotización discutida.

Pero una cosa es corregir un dato de cotización ante la Tesorería y otra reclamar el importe de una pensión ante el INSS. Son actuaciones diferentes y una solicitud para corregir la vida laboral no sustituye necesariamente la reclamación contra la resolución de jubilación.

¿Cómo puedo reclamar?

Si después de revisar los documentos sigues convencido de que existe un error, puedes presentar una reclamación previa ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Esto te permite solicitar una revisión antes de acudir a los tribunales. No hace falta contratar a un abogado para presentar esta reclamación, aunque contar con asesoramiento puede ser conveniente cuando el cálculo resulte complicado.

El escrito debe identificar al pensionista, indicar qué resolución se está impugnando, explicar con claridad los motivos de la discrepancia y concretar qué corrección se solicita. También conviene adjuntar las pruebas que justifiquen la petición.

La reclamación puede presentarse a través del portal oficial de Gestión de prestaciones reconocidas, seleccionando el trámite de reclamación previa, o mediante los registros administrativos habilitados.

Lo importante es señalar qué dato o qué operación se considera incorrecta. Por ejemplo, que faltan determinados meses cotizados, que una base está mal registrada o que se ha aplicado un coeficiente reductor que no corresponde, y aportar la documentación que sustente tu reclamación.

Tienes 30 días para reclamar

La Ley establece un plazo general de 30 días hábiles desde la notificación de la resolución para presentar una reclamación en materia de prestaciones.

Una vez presentada la reclamación, el INSS dispone de 45 días para contestar. Si transcurre ese plazo sin respuesta, la reclamación se entiende desestimada por silencio administrativo, aunque la Administración siga obligada a resolver expresamente.

Si la Seguridad Social rechaza la reclamación o no contesta, dispones de otros 30 días para presentar una demanda ante el juzgado de lo social, contados desde la denegación expresa o desde que se produzca el silencio administrativo.

Aquí sí es recomendable contar con asesoramiento profesional. Un abogado especializado en Seguridad Social puede revisar los cálculos, valorar las pruebas y determinar si existen argumentos suficientes para continuar. Busca pruebas sólidas y no te fíes del simulador de la Seguridad Social.

¿Y si llevo varios años jubilado?

Puede que te des cuenta de que te han calculado mal la pensión cuando lleves varios meses o incluso años cobrándola. ¿Puedes hacer algo? Sí, en determinadas circunstancias.

La jubilación es una prestación cuyo derecho no prescribe, y pueden solicitarse revisiones de su cuantía si existe una causa legal que las justifique. Puedes conseguir que se corrija la pensión pero no recuperar todas las cantidades que cobraste de menos.

La norma establece que cuando se revisa una prestación ya reconocida, los efectos económicos de la nueva cuantía tienen una retroactividad máxima de tres meses desde la solicitud.

Pero hay excepciones. Ese límite de tres meses no se aplica cuando se trata de rectificar errores materiales, de hecho o aritméticos. En tales casos se pueden recuperar las cantidades no cobradas.

Complementos no atendidos

A veces la pensión está bien calculada, pero puedes tener derecho a otras cantidades que no has solicitado o que no se te han reconocido.

Por ejemplo, el complemento a mínimos para personas cuya pensión contributiva no alcanza la cuantía mínima establecida para su situación personal y familiar. Se suelen aplicar de oficio, pero si no se ha hecho y se tiene derecho, puedes reclamar y recuperar el complemento no cobrado durante los últimos tres meses.

Otro complemento que conviene comprobar es el destinado a reducir la brecha de género y está vinculado al hecho de haber tenido hijos. En 2026, su cuantía es de 36,90 euros mensuales por hijo, con un máximo de cuatro hijos. Esto significa que una persona con derecho al complemento por dos hijos puede recibir 73,80 euros adicionales al mes, es decir, 1.033,20 euros anuales en 14 pagas.

También conviene examinar los beneficios de cotización relacionados con el cuidado de hijos, excedencias o determinadas situaciones familiares, porque pueden repercutir en el cálculo de la jubilación.

El cálculo es correcto

Si después de realizadas todas las comprobaciones el cálculo es correcto y la pensión no te da para llegar a fin de mes, puedes acogerte a las distintas modalidades que te permiten seguir trabajando y cobrar parte de la pensión a la vez, o puedes seguir trabajando y mejorar tu pensión a través de la jubilación demorada.