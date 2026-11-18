Alberto Álvarez 18 NOV 2026 - 08:00h.

En 2026 todavía es posible jubilarse a esa edad con 38 años y tres meses cotizados. Si no llegas a esa cifra, debes esperar hasta los 66 años y diez meses.

Desde el año que viene, la edad ordinaria será de 67 años, aunque muchos trabajadores podrán seguir jubilándose a los 65.

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En 1997 nos jubilábamos, de media, a los 62 años, en 2005 ya lo hacíamos pasados los 63; en 2017, a los 64,2 años y en 2025 a los 65,3 años. Hoy la edad real de jubilación está en los 65 años y medio, y subiendo.

La edad ordinaria de jubilación alcanza definitivamente los 67 años en 2027, pero quienes hayan cotizado al menos 38 años y seis meses podrán seguir retirándose a los 65 sin penalizaciones, así es que si rondas esa edad es bueno aclarar quién puede y quién no jubilarse con todas las de la ley.

A los 67

A partir del 1 de enero de 2027 culmina el calendario de retraso progresivo de la edad de jubilación iniciado en 2013. Desde el año que viene, la edad ordinaria será de 67 años, aunque muchos trabajadores podrán seguir jubilándose a los 65. La diferencia dependerá de cuánto tiempo hayan cotizado a la Seguridad Social.

Si cumples 65 años en 2027 y tienes al menos 38 años y seis meses cotizados, podrás jubilarte ese mismo año sin ninguna penalización por edad. Si no alcanzas ese periodo, tendrás que esperar, en principio, hasta los 67 años, aunque existen algunas alternativas para adelantar la retirada.

Cuántos años necesito

La reforma de las pensiones aprobada en 2011 estableció un calendario de aplicación progresiva que ha ido retrasando la edad de jubilación y aumentando los años de cotización necesarios para retirarse a los 65 años.

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En 2026 todavía es posible jubilarse a esa edad con 38 años y tres meses cotizados. Si no llegas a esa cifra, debes esperar hasta los 66 años y diez meses.

Desde el 1 de enero de 2027 desaparece ese periodo transitorio y entra en vigor la regulación definitiva que se mantendrá en los años siguientes, hasta que se produzcan nuevas modificaciones legislativas.

Me faltan unos meses

No siempre será necesario esperar hasta los 67 años. Imaginemos que cumples 65 años en junio de 2027 y tienes acumulados 38 años de cotización.

Te faltan solamente seis meses para alcanzar los 38 años y medio exigidos. Si continúas trabajando y cotizando, podrás jubilarte en diciembre de 2027, cuando tengas 65 años y seis meses.

Es decir, puedes jubilarte en cuanto alcances simultáneamente los dos requisitos: tener al menos 65 años y acreditar 38 años y seis meses cotizados.

En la tabla de abajo se pueden ver otros ejemplos suponiendo que continúes cotizando sin interrupciones. Si dejas de trabajar y tampoco cotizas por otra vía, no seguirás acumulando los meses necesarios.

Supongamos que no aguantas más. ¿Puedes jubilarte a los 65 sin 38 años y medio cotizados? Sí, pero en ese caso estaríamos hablando, generalmente, de una jubilación anticipada voluntaria, lo que implica una reducción de la pensión. Puedes adelantar la jubilación voluntariamente hasta dos años respecto a la edad ordinaria que te corresponde siempre que hayas cotizado al menos 35 años, te encuentres en situación de alta o asimilada al alta en la Seguridad Social, que tengas al menos dos años de cotización dentro de los 15 últimos; y que la pensión que te quede supere la pensión mínima que te correspondería por su situación familiar al cumplir los 65 años.

Cuánto dinero pierdo si me jubilo antes

El dinero que perderás por jubilarte antes de tiempo depende de los años cotizados y de los meses que anticipes la jubilación. Es importante recordar que la reducción de pensión es para siempre, no hasta que cumplas los 67.

Para una persona que cumple 65 años en 2027, lleva 35 años cotizados y tiene una pensión teórica de 1.500 euros mensuales estas son las reducciones que sufrirá su pensión en función de los meses que anticipe su retiro.

El 100%

¿Es lo mismo tener derecho a jubilarse que cobrar el 100% de la pensión? No. Es una de las confusiones más habituales.

Una cosa es cuándo podemos jubilarnos y otra, qué porcentaje de nuestra base reguladora nos corresponde cobrar.

A partir de 2027 serán necesarios 37 años cotizados para alcanzar el 100% de la base reguladora, mientras que para jubilarse ordinariamente a los 65 años se exigirán 38 años y seis meses. Esto significa que una persona con 37 años cotizados puede haber generado ya el derecho al 100% de su base reguladora, pero no necesariamente podrá jubilarse a los 65 años sin penalización.

En condiciones ordinarias, deberá continuar trabajando hasta acumular 38 años y medio de cotizaciones o esperar a cumplir 67 años.

Por otra parte, cobrar el 100% de la base reguladora no significa recibir el mismo salario que se cobraba trabajando. La base reguladora se calcula a partir de las bases de cotización de los últimos 25 años y puede ser diferente del último sueldo.

¿Y si solamente tengo 15, 20 o 25 años cotizados?

También podrás acceder a una pensión contributiva de jubilación cuando cumplas 67 años, siempre que reúnas los requisitos legales.

El periodo mínimo general para tener derecho a una pensión contributiva es de 15 años cotizados, de los cuales al menos dos deben estar comprendidos dentro de los 15 años anteriores al momento de causar el derecho, con las excepciones previstas legalmente.

Con 15 años cotizados se tiene derecho, inicialmente, al 50% de la base reguladora. Ese porcentaje aumenta progresivamente conforme se acumulan más meses de cotización.

Por tanto, una persona que cumple 65 años en 2027 con 20 años cotizados no podrá acceder a la jubilación ordinaria hasta los 67 años. Tampoco podrá acogerse a la anticipada voluntaria, porque esta exige al menos 35 años cotizados.

Los afortunados

En España hay colectivos que pueden jubilarse a los 60 años sin sufrir penalizaciones. Entre ellos figuran los funcionarios del régimen de Clases Pasivas, que pueden retirarse voluntariamente a los 60 años con 30 años de servicios al Estado y alcanzar el 100% de su pensión con 35 años de servicios.

También pueden acogerse a edades de jubilación reducidas los bomberos, incluidos los forestales; policías locales; miembros de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y la Policía Foral de Navarra; agentes forestales y medioambientales; mineros; trabajadores del mar; determinados ferroviarios y tripulantes de trabajos aéreos, siempre que cumplan los requisitos particulares de su profesión.

Asimismo, los cantantes, bailarines y trapecistas pueden jubilarse a los 60 años sin penalización si han ejercido su especialidad durante al menos ocho de los 21 años anteriores. Los profesionales taurinos también cuentan con edades especiales de jubilación: los matadores, rejoneadores, novilleros, banderilleros y picadores pueden retirarse desde los 55 años, y los puntilleros desde los 60, si acreditan los festejos exigidos. No todos estos colectivos pueden jubilarse exactamente a los 60 años, ya que la edad depende de su actividad y de los años trabajados.

Cómo saber exactamente qué día podrás jubilarte

La manera más segura de conocer la fecha es consultar el simulador de jubilación de la Seguridad Social donde puedes comprobar las cotizaciones acumuladas, conocer la fecha estimada de jubilación ordinaria y calcular cuánto podrías cobrar si decides adelantar o retrasar tu retiro.

Para hacerte una idea, en la tabla de abajo podrás ver en qué año podrás jubilarte en función de los años que cumplas en 2027, suponiendo que alcanzas los 38 años y medio exigidos hoy para jubilarte a los 65.