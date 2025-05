La compraventa de viviendas continúa disparada pese a los elevadísimos precios: el último mes de marzo ha sido el mejor desde 2007

El sector inmobiliario en España está en auge. La compraventa de viviendas continúa disparada. En marzo subió un 40,6% respecto al año pasado y ya son nueve meses al alza, como informa en el vídeo Blanca Agosto. Las elevadas cifras, además, se registran pese a los elevadísimos precios del metro cuadrado y sus consecuencias.

El último mes de marzo, además, ha sido el mejor desde 2007, justo antes de que estallara la burbuja inmobiliaria. Se han vendido casi 63.000 inmuebles, –62.808 exactamente–, mientras que en 2007 fueron poco más de 74.000.

Las cifras de la vivienda y el temor a una burbuja inmobiliaria

Con estos datos, encontramos cifras altas a pesar de que los precios están disparados tanto ahora como entonces, en ese aciago 2007. Por eso, ante números tan similares, surge una pregunta inevitable: ¿Estamos a las puertas de una nueva burbuja inmobiliaria?

A este respecto, los expertos creen que no. Entre otras cosas porque los bancos no dan crédito con tanta facilidad como entonces.

“Tenemos que tener en cuenta que la situación del mercado no es para nada la misma, no es comparable. En primer lugar, porque no vislumbramos esa especulación que sí vivimos entonces y, por otro lado, porque el sistema financiero, los bancos, están siendo mucho más estrictos de lo que fueron entonces”, afirma Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario ‘Idealista’.

“En la situación actual, parte de la demanda viene derivada del hecho de que, como los precios están subiendo muy rápidamente, se piensa que, si se espera, mañana no se podrá comprar. Por lo tanto, ese es un primer efecto. Hay otro efecto derivado del hecho de que el mercado de alquiler está incluso más tensionado”, señala, por su parte, José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, en declaraciones a Informativos Telecinco.

