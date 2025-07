Marisa Arellano 13 JUL 2025 - 20:20h.

Los migrantes tienen restringido el mercado del alquiler y pagan más que los españoles por casas en peores condiciones

Un estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona ha puesto datos a una realidad que sufren las personas migrantes cuando tratan de alquilar una vivienda. Cuando se trata de población migrante, el problema de la vivienda, que es la mayor causa de desigualdad en España, se agrava.

Según el antropólogo e investigador Jaime Palomera, el 99% sufre algún tipo de discriminación por no ser español y no tener nacionalidad europea. "Si te llamas Juan hay casa, si te llamas Mohamed ya no hay", denuncia, explicando que se ven relegados a un mercado que es "una jungla" donde no hay reglas ni controles, sino abusos.

Así lo relatan también personas migrantes que afirman cómo se ven obligados a pagar hasta 600 euros por una habitación para toda la familia mientras se les restringe el uso de las zonas comunes y se les obliga incluso a cumplir un horario de salida y entrada del domicilio. Palomera asegura también que los pisos a los que acceden tienen muchas deficiencias y que la discriminación es "étnica".

El investigador razona que está bien construir viviendas protegidas de cara al futuro, pero que en los últimos años se han construido más viviendas que el número de hogares que se han creado, por lo que no se puede achacar a una falta de oferta el encarecimiento de los precios, sino que se debe al uso especulativo de la vivienda.