El complicado futuro de la juventud en España: "Todo va a peor, voy a vivir peor que mis padres"

Con los precios de la vivienda como principal preocupación de los españoles, los jóvenes son el grupo de población más afectado por este problema. Informa en el vídeo Leticia Iglesias.

Tienen sueldos más bajos y muchos contratos temporales y eso les impide dejar el hogar familiar. La edad de emancipación aumenta. En España ya supera los 30 años, es una de las más altas de Europa, donde hay más ayudas para este colectivo. Tendríamos que remontarnos al 2000, para bajar la edad media a los 26 años.

A diferencia de la generación de sus padres, que podían comprar, los menores de 30 años tienen dificultades incluso para conseguir un alquiler. Es el caso de Javi, de Málaga. Tiene llave, pero de casa de sus padres. Para él es imposible emanciparse.

"Ni si quiera se me pasa la opción. Sería vivir en pisos más pequeños o más a las afueras de Málaga", cuenta.

Encontrar una vivienda asequible también es un quebradero de cabeza para María. "Compartir piso es lo único que me puedo permitir y ya se normaliza que como no me puedo permitir independizarme vivo hasta los 40 compartiendo piso. Eso no es normal", subraya.

Los empleos precarios no ayudan a Manuela en Barcelona que, "básicamente cobro 1.000 euros". Mini sueldos que dan para muy poco. Las cuentas tampoco le salen a María, de Alicante, con piso, trabajando y estudiando.

"Si la renta per cápita no crece es muy difícil que los hijos vivan mejor que sus padres"

"No creo que a lo largo de los años pueda superar la calidad de vida y el nivel de vida que han ido adquiriendo mis padres", confiesa.

La clave se encuentra en la renta de los jóvenes. "Si la renta per cápita no crece es muy difícil que los hijos vivan mejor que sus padres", señala Ignacio Conde-Ruiz, economista. Alejando y retrasando demasiados proyectos de futuro.