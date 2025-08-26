La mayor parte de hogares españoles están compuesto por dos personas: tendencia al alza en mujeres que viven solas

Hoy hemos conocido una radiografía de cómo se organiza la población en España, de cómo son los hogares y según los últimos datos, los hogares mayoritarios son los formados por dos personas, representan ya el 29%

A punto de alcanzarlos, por primera vez los formados por una única persona, ya sean solteros, viudos o separados. Siguen en esta foto los hogares de cuatro o m�ás personas. Y por último, las unidades familiares formadas por tres personas.

Desde que llegó a España, para Hilda, vivir sola es una elección: "Me gusta vivir sola, o sea, estás libre". Su pequeño estudio es su hogar, valora ser independiente, valerse por sí misma para ella: "Yo creo que es mejor, tanto los hijos como para uno mismo. Eso no indica soledad".

Una tendencia al alza mujeres viudas mayores que que pueden contar con recursos propios, esto hace 20 años era muy minoritario. Alejandro lleva cuatro años viviendo con su pareja, no tienen hijos sin muchos gastos y una casa que pagar. "Estamos hipotecados. En la nómina se te va a dar, que si el alquiler, que si ahora compras luz, agua..."

La situación familiar en casa

Aún así, no cambia su situación por volver a casa de sus padres: "Sí es cierto que sí, que tienes más libertad que estando en casa de tus padres, es otro tipo de hogar son las familias.

En este piso viven cuatro integrantes de una familia. Vamos a preguntarles a Yolanda y Adrián, madre e hijo, les gusta vivir en familia: "Yo pienso que las ventajas son muchas, puedes compartir las tareas, puedes compartir algunos gastos". Con 24 años, Adrián se plantea ya irse de casa: "Tengo planeado irme dentro de poco y lo veo totalmente factible. De hacerlo, se sumaría a ese grupo de hogares en alza, los formados por una o dos personas.