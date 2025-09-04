Sergio Delgado 04 SEP 2025 - 06:40h.

El interés por esta alternativa radica en la doble revalorización que puede aportar construir una casa bajo esta fórmula

El acceso a la vivienda en España sigue siendo uno de los grandes retos para las familias. Frente a los altos precios de las casas en el mercado inmobiliario y la falta de oferta adaptada a las necesidades de cada comprador, cada vez más personas consideran una alternativa diferente: adquirir un terreno para construir una casa desde cero.

Esta fórmula no solo permite crear un hogar diseñado a medida, sino que también puede convertirse en una inversión atractiva a medio y largo plazo.

Comprar un terreno para construir una casa tiene una doble revalorización

El interés por esta alternativa radica en la doble revalorización que puede aportar. Según el Dr. José Luis Esteban Penelas, catedrático de arquitectura en la Universidad Europea, “evidentemente, una de las opciones más interesantes para optar a una vivienda es comprar un terreno para poder construir una casa: tiene rentabilidad además a medio-largo plazo puesto que los terrenos se revalorizan y las viviendas también; es decir sería una doble revalorización”.

Este doble efecto convierte a esta fórmula en una de las más sólidas para quienes no solo buscan un hogar adaptado a sus gustos, sino también una inversión con visión de futuro.

El papel de la arquitectura en las viviendas a medida

El gran atractivo de comprar un terreno para construir una casa no reside únicamente en la rentabilidad, sino en la libertad que ofrece al propietario. La vivienda puede diseñarse desde cero siguiendo criterios estéticos, funcionales y de sostenibilidad.

El Dr. Esteban Penelas destaca que “también hay que hablar de lo que supone una rentabilidad desde el punto de vista de la creación de la vivienda por parte del arquitecto adaptada a las necesidades y a las preferencias del propietario” y añade: “Esto es muy importante, puesto que supone una gran diferencia con la opción de comprar una vivienda existente en el mercado inmobiliario ubicada dentro de un edificio, que viene ya prediseñada o con menos posibilidades de ser adaptadas”.

En un mercado donde gran parte de la oferta responde a promociones estándar, poder definir el número de habitaciones, la orientación, los materiales o incluso prever ampliaciones futuras resulta un valor diferencial.

Comprar un terreno para construir una casa y sus posibilidades de diseño

El hecho de partir de un solar vacío abre un abanico de oportunidades difícilmente alcanzables con la compra de una vivienda ya construida. Los propietarios pueden elegir vistas, orientar los espacios hacia la luz natural, integrar jardines privados o diseñar espacios que puedan crecer con el tiempo.

“Un terreno ofrece la posibilidad de tener vistas, opciones muy diversas de orientación, también de que la casa crezca en un futuro, jardines de uso privativo”, explica el Dr. Esteban Penelas. Estas decisiones no solo influyen en la calidad de vida, sino también en la eficiencia energética y el confort de la vivienda.

La arquitectura contemporánea permite, además, incorporar criterios de sostenibilidad, como sistemas de energía renovable, aislamiento avanzado o domótica, que son más fáciles de aplicar en una obra nueva que en una reforma de un edificio existente.

El perfil del comprador que apuesta por un terreno para construir

No todas las personas encuentran en esta alternativa la mejor solución, “es recomendable esta opción cuando el propietario quiere una vivienda hecha a su medida, sin ningún tipo de condicionamiento previo”.

Este enfoque es especialmente atractivo para familias que buscan una residencia permanente diseñada para sus necesidades específicas, o para quienes valoran la posibilidad de planificar un proyecto a largo plazo.

El éxito de esta opción depende también de factores externos. Es fundamental analizar la normativa urbanística, el acceso a suministros básicos y la ubicación del terreno.

Aunque la inversión inicial pueda ser elevada, el coste total a lo largo del tiempo suele compensarse por el valor añadido de disponer de una casa adaptada a los deseos del propietario.

Asimismo, el respaldo de profesionales especializados en arquitectura y urbanismo resulta esencial. Ellos aseguran que la vivienda cumpla con las normativas, optimizan la distribución de espacios y guían al comprador en la gestión de licencias y permisos.

Un modelo de vivienda en crecimiento

En un mercado inmobiliario caracterizado por la escasez de viviendas adaptables y el aumento de precios en las grandes ciudades, comprar un terreno para construir una casa se perfila como una alternativa cada vez más atractiva.

Permite conjugar inversión y personalización, dos elementos muy valorados por quienes buscan un proyecto vital más allá de la mera adquisición de una vivienda estándar.