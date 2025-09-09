Los precios disparados del alquiler en Madrid y Barcelona iguala el esfuerzo financiero de las familias tanto para alquilar como para comprar

Las claves de la crisis de la vivienda en España: los jóvenes, la falta de mano de obra y el fenómeno europeo

La crisis del mercado de viviendas en España se nota especialmente en los dos mercados más tensionados como son Madrid y Barcelona. Comprar una vivienda barata en estas dos zonas se ha vuelto una misión casi imposible debido a los altos precios, especialmente en zonas céntricas muy demandadas. La OCU ha elaborado un informe en el que señala los precios de salida para este tipo de oferta de pisos usado de unos 90 m² con ascensor. También ofrece consejos a los futuros compradores para ayudarles a detectar posibles anomalías que expliquen el precio reducido.

Para elaborar este informe, la OCU se ha puesto en la piel de una persona que aspira a alquilar o a comprar una vivienda y solo puede acceder al tramo de precios más barato que el mercado ofrezca, tanto en Madrid como en Barcelona.

¿A partir de qué precios hay casas baratas en Madrid o Barcelona?

Tanto en Madrid como en Barcelona, quienes disponen de presupuestos limitados deben buscar en barrios alejados del centro, con menor demanda y precios más asequibles.

En Madrid, los barrios más económicos para comprar se encuentran en distritos como Villaverde, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz, Carabanchel y Latina. Por ejemplo, San Andrés en Villaverde ofrece pisos desde 172.000 euros, Orcasitas en Usera desde 194.000 euros, y Entrevías en Puente de Vallecas desde 208.000 euros. En cuanto al alquiler, los precios más bajos se sitúan también en estas zonas, con rentas mensuales que oscilan entre 810 euros en Pavones (Moratalaz) y 1.026 euros en Palomeras Bajas (Puente de Vallecas).

En Barcelona, los barrios más baratos para comprar están en distritos como Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Horta-Guinardó y Sants-Montjuïc. Por ejemplo, Verdun en Nou Barris tiene precios desde 282.000 euros, Trinitat Vella en Sant Andreu desde 300.000 euros, y La Marina del Prat Vermell en Sants-Montjuïc desde 358.000 euros. En alquiler, pasa cono en Madrid donde los precios más bajos coinciden para los que buscan una compra, con rentas que van desde 996 euros en Verdun hasta 1.786 euros en La Marina del Prat Vermell.

El riesgo de comprar una vivienda barata

Estas viviendas se consideran baratas principalmente por su ubicación en zonas menos céntricas, con menor prestigio y, en algunos casos, con servicios o comunicaciones menos desarrollados. Esto implica ventajas como un menor coste de acceso a la vivienda, lo que permite a familias con presupuestos ajustados acceder a un hogar en grandes ciudades donde la vivienda es muy cara. Sin embargo, también conllevan riesgos, como posibles deficiencias en el estado del edificio, falta de servicios, problemas de seguridad o entornos menos atractivos, que pueden afectar la calidad de vida y la revalorización futura del inmueble.

La OCU recomienda a quienes quieran comprar o alquilar en estos barrios baratos tomar precauciones para evitar malas decisiones. Entre los consejos principales están no fiarse únicamente de la información proporcionada por agencias o propietarios, sino visitar el inmueble en diferentes momentos del día y de la semana para evaluar el ambiente y la seguridad.

También es fundamental inspeccionar el entorno y el edificio para detectar posibles anomalías que expliquen el precio reducido, como problemas estructurales o falta de mantenimiento. Además, se aconseja consultar el Registro de Viviendas con ITE desfavorable y utilizar herramientas online como Idealista o el visor urbanístico del Ayuntamiento para contrastar información sobre comunicaciones y servicios.