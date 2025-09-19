Los incrementos anuales más elevados en el precio de la vivienda se registraron en Cantabria, Comunidad de Madrid y Cataluña

La búsqueda de vivienda impacta en la salud mental de los jóvenes: el 52% sufre ansiedad o estrés y el 29% padece depresión

El precio medio de la vivienda libre subió un 10,4% en el segundo trimestre del año, hasta alcanzar los 2.093,5 euros por metro cuadrado, según datos de la estadística sobre el valor tasado de la vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

De acuerdo con estos datos, el precio de la vivienda libre ha experimentado una subida trimestral del 3% y ha alcanzado el tercer valor más alto del nuevo milenio, sólo por detrás de los 2.095,7 euros por metro cuadrado del segundo trimestre de 2008 y el máximo de 2.101,4 euros del primer trimestre de 2008.

El precio de la vivienda libre de más de cinco años registró un incremento

Por comunidades autónomas, ninguna redujo su precio frente al año previo ni en tasa trimestral. Los incrementos anuales más elevados se registraron en Cantabria (+13,8%), Comunidad de Madrid (+13,5%) y Cataluña (+13,5%).

En comparación al trimestre previo, los avance más importantes se dieron en Comunidad de Madrid (+4,4%), Cantabria (+4,4%) y Asturias (+3,9%).

El valor medio del metro cuadrado de la vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad se situó en los 2.440,2 euros por metro cuadrado entre abril y junio, lo que supuso un avance del 10,1% en comparación al año anterior.

Los municipios más caros y los más baratos

Por su lado, el precio de la vivienda libre de más de cinco años registró un incremento ligeramente superior, con un avance del 10,5%, hasta los 2.083,1 euros.

Por municipios de más de 25.000 habitantes, el más caro fue Santa Eulalia del Río, en Baleares, con 6.042,6 el metro cuadrado, y el más económico es Puertollano (Ciudad Real), con 617,0 euros.

En relación a la vivienda protegida en España, el precio medio del metro cuadrado fue de 1.188 por metro cuadrado, un 1,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

Finalmente, el número de tasaciones inmobiliarias utilizadas para realizar el cálculo de los precios de la vivienda fue de 185.620 viviendas.