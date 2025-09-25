Una inspección conjunta de Policía Nacional e inspectores de Vivienda del Govern balear ha destapado el caso: el dueño de las infraviviendas dice que está sufriendo una okupación

ManacorLa situación de la vivienda está llegando a extremos preocupantes en distintos puntos de España, como el caso destapado recientemente en Mallorca después de que agentes de la Policía Nacional e inspectores de Vivienda del Govern balear detectasen, en una inspección conjunta, 11 infraviviendas de tipo chabola por las que, según las autoridades, cobraban un alquiler pese a sus pésimas condiciones de salubridad.

Rodeadas de basura e incluso con baños comunitarios, se estarían alquilando por 300 euros al mes, aunque el dueño da una versión distinta de lo ocurrido. La Policía Nacional asegura que el propietario se enfrenta a una sanción administrativa de hasta 300.000 euros por, presuntamente, alquilar las infraviviendas, donde estiman que están viviendo unas 30 personas, entre ellas algunas familias con menores de edad. En cambio, como informa en el vídeo Esther Sosa, el propietario de las chabolas afirma que no ha recibido ningún dinero en concepto de alquiler y que está sufriendo una okupación de su terreno.

Las infraviviendas, en pésimas condiciones de higiene, salubridad y seguridad

Levantadas en una propiedad en Manacor, la Policía Nacional y el servicio de Inspección de Vivienda de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad balear hallaron las chabolas en un recinto con unas condiciones más que precarias.

Tal como ha informado la Jefatura Superior de Baleares en un comunicado, en la inspección conjunta comprobaron que en el lugar reinaba la acumulación de restos de basura y residuos orgánicos, con malas condiciones de higiene, salubridad y también de seguridad, observando techos deteriorados y estructuras poco estables.

De igual modo, las infraviviendas contaban con una instalación eléctrica deficitaria, haciendo que todo ello, en suma, haga flagrante y constitutivo de delito el cobro de alquileres mensuales.

Las chabolas, propiedad de un solo dueño en Manacor

Según la información recabada y compartida por la Policía Nacional y el Govern, las 11 infraviviendas son propiedad de un mismo dueño que, en medio de la crisis existente y sus efectos, se habría aprorvechado, según las autoridades, de las necesidades habitacionales de las personas que pagaban los alquileres.

Ante los hechos, el Govern ha abierto diligencias para la posterior apertura de un expediente sancionador, dado que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Vivienda de Baleares, la creación de infraviviendas está tipificada como una infracción muy grave, sancionable con multas a partir de 30.001 euros y hasta 90.000 euros.

Cada infravivienda constituida se sanciona separadamente, por lo que este expediente podría conllevar una multa de entre 330.011y 990.000 euros.