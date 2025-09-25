El stock de viviendas se ha reducido casi un 16% de un año para otro

La compraventa de viviendas sigue marcando récords en España, con trece meses de subidas continuas. En julio, se realizaron cerca de 65.000 operaciones, lo que supone un incremento del 13,7% interanual y es la cifra más alta registrada en este mes desde 2007, como cuentan en el vídeo A. Calvo y T. Ramos.

La mayor subida se produce en la vivienda nueva, con un 22,3% más y 13.600 propiedades vendidas. La usada registró un alza del 11,6% con algo más de 51.000 viviendas.

Las inmobiliarias buscan gente que quiera vender

Buzoneando en cada portal de los barrios y puerta a puerta, las inmobiliarias buscan propietarios que quieran vender su casa. El stock de viviendas se ha reducido casi un 16% de un año para otro y cuesta encontrar clientela. Muchas veces lo consiguen con los propios compradores.

Las inmobiliarias tienen que renovar la oferta continuamente. Una vivienda dura de media en el mercado poco más de un mes por lo que hay que seguir buscando para tener algo que ofrecer.

Las nuevas tecnologías se han convertido en un aliado más, pero no soluciona la crisis de oferta. Por cada casa que sale a la venta hay 26 personas interesadas.