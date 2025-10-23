Alberto Rosa 23 OCT 2025 - 18:48h.

El joven critica que el problema no está solo en el precio, sino en los requisitos que piden los propietarios

Europa se rinde al problema de la vivienda con Lisboa, Madrid y Barcelona como las ciudades con los alquileres más caros

El problema de la vivienda resuena cada vez más en las ciudades españolas. Incluso Europa se rinde a esta problemática, con Lisboa, Madrid y Barcelona como las ciudades con los alquileres más caros. La dificultad para alquilar una habitación en Madrid no es solo problema de los españoles, también para los extranjeros que quieran vivir en la ciudad.

Es el caso de Lucas, un joven escocés que ha vivido de primera mano una búsqueda de vivienda. "Todo el mundo sabe que el alquiler en Madrid es desorbitado. Pero ni siquiera lo peor es buscar un lugar para alquilar en Madrid", comienda diciendo un vídeo publicado en su cuenta de TikTok.

Y es que el asunto no se limita solo a los elevados precios, sino también a los requisitos que exigen muchos caseros. "Te diré que es: después de que te has preparado mentalmente para pagar una cantidad obscena de dinero, luego te piden todos los documentos que has tenido en toda tu vida y hasta el acta de nacimiento de tu gato. Algunos tienen requisitos ridículos, como tener tres o cuatro veces el alquiler del lugar como ingresos después de impuestos", lamenta.

Pero Lucas no se olvida del dinero, que sin duda es una de las mayores dificultades. En concreto, conseguir todas las cantidades necesarias que hay que pagar por adelantado al propietario, además de los honorarios, muchas veces ilegales, de la agencia. “Algunos tienen requisitos ridículos como tener tres o cuatro veces el alquiler del lugar como ingreso después de impuestos. Así que si estás alquilando un lugar por 1.000 euros, te piden 3.000 o 4.000 euros después de impuestos”, denuncia.

“Tienes que proporcionarles tres nóminas, tienes que proporcionarles tres meses de movimientos bancarios, tienes que tener otros fondos disponibles para demostrar que tienes dinero para vivir, tienes que tener un contrato de trabajo permanente, a veces tienes que tener un avalista… No hay fin a las exigencias”, continúa.

Finalmente, Lucas critica la frialdad que envuelve el proceso de búsqueda de vivienda. “He tenido la experiencia de ambas cosas y es un proceso casi deshumanizador, es realmente bastante desagradable. No sé si es así en todas partes, sólo he alquilado mi propio piso en Madrid antes de estar en la universidad y luego viví en casa durante un tiempo y luego he estado en Madrid, así que no tengo mucho con qué compararlo. Pero en general, no es una experiencia divertida”, concluye.

El impacto de la vivienda en los más jóvenes

Barcelona y Madrid son dos de las ciudades de la UE donde el alquiler se lleva un mayor porcentaje del salario, con un 74% en ambos casos, sólo superadas por Lisboa, donde los inquilinos deben destinar un 116% de su sueldo, según datos de un informe europeo sobre vivienda publicado este miércoles.

El problema afecta de lleno a los más jóvenes, que cada vez ven más imposible el hecho de ser propietarios de una casa el día de mañana. Los alquileres, hasta hace unos años, eran una de las opciones más viables. Sin embargo, ahora también se suman a esa lista de imposibles.

¿A qué se debe esta complicada situación para acceder a una vivienda? Según explica la coautora del informe elaborado por 'OXAM-INTERMÓN', "es un problema grave de la sociedad que impacta directamente en la vida de los más jóvenes". En España, los datos reflejan esta creciente preocupación. Más del 73% de los inquilinos se ven afectados por la crisis de la vivienda.