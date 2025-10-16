Los británicos, marroquíes y alemanes lideran las más de 71.000 operaciones de compraventa realizadas por extranjeros en la primera mitad del año

Las compras de no residentes caen un 4 % tras el fin de las ‘golden visa’, mientras los residentes ya copan más del 60 % del total

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros aumentó un 2 % interanual en el primer semestre del año, hasta alcanzar las 71.155 operaciones, según el Consejo General del Notariado. Pese al avance, el peso de las transacciones realizadas por extranjeros cayó ligeramente hasta el 19,3 % del total, frente al 20,3 % registrado un año antes.

Los residentes, mayoría por primera vez

Los extranjeros residentes en España concentraron el 60,9 % de las compras, un 6,4 % más que en 2024, mientras que los no residentes protagonizaron el 39,1 %, un 4,1 % menos. Este descenso coincide con el fin de las llamadas golden visa y el anuncio del Gobierno de desincentivar fiscalmente la compra de vivienda por parte de no residentes.

Salvo en cuatro comunidades, la actividad inmobiliaria de compradores extranjeros creció en todo el país. Los mayores aumentos se dieron en Asturias (30,8 %), Castilla y León (25,9 %), Galicia (14,3 %), Castilla-La Mancha (11,7 %) y Extremadura (10,6 %). También subió en Aragón (10,4 %) y La Rioja (9,9 %).

Con avances más moderados figuran Cataluña (7,1 %), Andalucía (6 %), Cantabria (5,5 %), Murcia (3,1 %), País Vasco (2,4 %) y Comunidad de Madrid (0,1 %). En cambio, bajó en Canarias (-7,7 %), Baleares (-6,8 %), Navarra (-3,7 %) y Comunidad Valenciana (-3,6 %).

Los británicos dominan entre los no residentes

Entre los no residentes, los compradores de Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Bélgica concentraron la mayor parte de las operaciones. Los británicos destacan especialmente en Murcia (28,7 %), Andalucía (15,5 %) e Islas Baleares (10,9 %). Los alemanes prefieren Baleares (50 %), Extremadura (29,6 %) y Canarias (22 %), y también figuran con fuerza en Galicia (13,6 %) y Cantabria (13 %).

Por su parte, los neerlandeses se concentran en Murcia (15,2 %), Comunidad Valenciana (14,9 %) y Andalucía (11,8 %), mientras que los belgas registran una presencia destacada en Aragón (12,8 %), Asturias (11,7 %) y Comunidad Valenciana (10,5 %).

Los marroquíes y rumanos, los que más compran entre los residentes

Entre los extranjeros residentes, lideran las compras los marroquíes, rumanos, italianos y británicos.

Los de Marruecos concentran cuotas elevadas en Murcia (38,7 %), Navarra (37 %), La Rioja (26,8 %), Extremadura (23,5 %) y Castilla-La Mancha (21,3 %). También alcanzan porcentajes significativos en Andalucía (19,9 %) y Aragón (19,4 %).

Los rumanos destacan en Aragón (29,5 %), Castilla-La Mancha (26,2 %) y La Rioja (20,9 %), mientras que los italianos muestran una especial presencia en Canarias (22,5 %) y Baleares (15,4 %), además de en Madrid (12,2 %) y Cataluña (12,1 %).

Los estadounidenses pagan las viviendas más caras

El precio medio de las operaciones realizadas por extranjeros se situó en 2.417 euros por metro cuadrado, un 7,6 % más que el año pasado. Los no residentes pagaron importes mayores (3.126 €/m²) que los residentes (1.912 €/m²) y que los nacionales (1.809 €/m²).

Los compradores de Estados Unidos fueron los que pagaron precios más altos, con una media de 3.465 €/m², seguidos de Suiza (3.457 €/m²), Suecia (3.421 €/m²), Noruega (3.292 €/m²) y Alemania (3.270 €/m�²). En el extremo opuesto se situaron Marruecos (747 €/m²), Rumanía (1.325 €/m²) y Ecuador (1.328 €/m²).

Salvo en Extremadura (-3,5 %) y Cantabria (-2,8 %), los precios crecieron en todas las comunidades, con Madrid (17,1 %), La Rioja (16,3 %), Canarias (14,1 %), Murcia (12,2 %) y Cataluña (10,9 %) como las que más se encarecieron.

Rusia, el país con mayor caída de compras

El Reino Unido sigue encabezando la clasificación con 5.731 adquisiciones (8,1 % del total), seguido de Marruecos (5.654, un 7,9 %) y Alemania (4.756, un 6,7 %). En conjunto, los países extracomunitarios acumulan 8.545 operaciones, el 12 % del total.

Por destinos, las compras de los no residentes se concentraron en la Comunidad Valenciana (11.025, el 39,6 %) y Andalucía (6.733, el 24,2 %). Entre los residentes, la Comunidad Valenciana también lideró (9.515, el 22 %), seguida de Cataluña (8.909, el 20,6 %), Andalucía (6.677, el 15,4 %) y Madrid (4.620, el 10,7 %).

Las mayores subidas por nacionalidad correspondieron a Portugal (22,8 %), Países Bajos (18,6 %) y Estados Unidos (14,3 %), mientras que las mayores caídas fueron para Rusia (-17,4 %), Polonia (-11,1 %), Argentina (-7,6 %) y Bélgica (-5,6 %).