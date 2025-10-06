Europa Press 06 OCT 2025 - 14:51h.

El valor medio de venta supera ya los 3.700 euros/m2 en la capital y más de 4.500 euros/m2 en municipios como Godella, Almàssera o El Puig

Valencia se queda sin suelo para vivienda: solo se pueden contruir 8.000 y se necesitan 30.000

ValenciaEl precio medio de la vivienda nueva se ha duplicado desde 2019 en la ciudad de València y su área metropolitana hasta alcanzar un valor medio de venta que supera ya los 3.700 euros/m2 en la capital y más de 4.500 euros/m2 en municipios de primera corona como Godella, Almàssera o El Puig, según el último informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV) correspondiente al tercer trimestre .

Al respecto, el director de la Cátedra, Fernando Cos-Gayón López, ha advertido de que "la consecuencia es clara: un mercado que crece en cifras, pero se vacía de accesibilidad". En concreto, el informe señala que la oferta efectiva de obra nueva se ha reducido más de un 80% en seis años: ocho distritos de la ciudad carecen de promociones activas y las pocas que existen se dirigen a compradores de alta renta o inversores internacionales.

Por su parte, los salarios, en cambio, apenas han crecido un 10% desde 2019. De este modo, el esfuerzo medio para adquirir una vivienda supera ya el 45% de los ingresos netos de un hogar tipo, muy por encima del umbral de accesibilidad recomendado por la Unión Europea, que se ubica en el 30%.

En ese sentido, el director de la Cátedra ha señalado que "el mercado es estadísticamente visible, pero socialmente invisible" y que "las familias trabajadoras son las grandes ausentes del nuevo ciclo inmobiliario".

Tensión en el mercado de alquiler

Del mismo modo, el informe contata que "la tensión se reproduce en el mercado del alquiler". De hecho, València lidera en 2025 el encarecimiento del alquiler en España, con un aumento interanual del 17,1% y el precio medio mensual alcanza los 1.674 euros, lo que convierte "el arrendamiento en una opción inviable para buena parte de la población trabajadora y joven".

"El 35% de los contratos firmados son ya de carácter temporal o de corta estancia, mientras el alquiler de larga duración se reduce por la inseguridad jurídica y la retirada de oferta tras la Ley de Vivienda 12/2023", ha remarcado Cos-Gayón.

Además, ha advertido de que esta situación "cronifica el desarraigo urbano: jóvenes que retrasan su emancipación, familias desplazadas a la periferia y trabajadores esenciales que ya no pueden vivir en la ciudad donde trabajan".

España alcanzó el 1 de enero de 2025 una población total de 49,08 millones de habitantes, superando por primera vez la barrera de los 49 millones. El crecimiento anual de 2024 fue de más de 458.000 personas, debido íntegramente al saldo migratorio positivo. La Comunitat Valenciana ha sido una de las regiones más dinámicas: su población creció un 5,5% desde 2022, y el 84% de ese aumento provino de población extranjera, según datos referenciados en el informe. Este crecimiento, aunque positivo, según el Observatorio "agrava la presión sobre un parque de vivienda ya insuficiente, sin una estrategia coordinada entre administraciones".

Además, el informe identifica el coste de construcción como un "obstáculo determinante". Los materiales, la energía y la mano de obra han encarecido la edificación hasta hacerla "inviable" en muchos casos. Las vacantes de trabajadores en el sector se han multiplicado por cuatro en la última década y la fragmentación empresarial "impide asumir grandes promociones públicas o privadas".

"Continuar edificando con métodos tradicionales es insostenible", ha apuntado Cos-Gayón, que ha explicado que el sector "necesita industrializarse para recuperar escala, reducir costes y volver a producir vivienda a un ritmo acorde con la demanda real".

Construcción industrializada

En ese sentido, ha destacado que la construcción industrializada "permite reducir los plazos de obra, estabilizar costes y garantizar calidad". Así, ha señalado que el ejemplo histórico del primer edificio de la Universitat Politècnica de València, diseñado por Joaquín Hernández y construido en solo doce meses entre 1969 y 1970 con un sistema totalmente prefabricado, "demuestra que la rapidez y la durabilidad pueden convivir" y 55 años después, aquel edificio sigue "operativo, recordando que la visión técnica y la planificación industrial son compatibles con la permanencia y la excelencia".

El informe concluye que España necesita "redefinir" su política de vivienda porque la llamada 'vivienda asequible viable' debe ser "digna, sostenible y replicable, pero también económicamente posible". "No se trata de competir con la vivienda libre, sino de ofrecer hogares a quienes hoy están excluidos del mercado", ha reivindicado.

"Los datos no son destino, sino mapa y el mapa de 2025 señala un rumbo claro: industrializar para construir más, redefinir la vivienda asequible y devolver a las ciudades su función esencial: ser lugares de acogida, no de expulsión", ha apostillado.