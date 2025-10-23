Sergio Delgado 23 OCT 2025 - 14:00h.

La iniciativa está disponible para jóvenes menores de 35 años y para mayores de 65

Ayudas para familias numerosas de la Comunidad de Madrid: requisitos, plazos y cuantías

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas al alquiler dirigida a jóvenes, mayores de 65 años y familias con dificultades económicas.

Con esta iniciativa, el Gobierno regional busca aliviar la presión del mercado de la vivienda y facilitar el acceso a un hogar digno para quienes tienen mayores problemas para afrontar las rentas actuales.

El Consejo de Gobierno aprobó este pasado miércoles una inversión de 21,7 millones de euros para financiar estas subvenciones durante el ejercicio 2025.

Las solicitudes podrán presentarse entre el 4 de noviembre y el 15 de diciembre, en una convocatoria que aspira a alcanzar a más de 7.000 beneficiarios en toda la región.

Cómo funcionan las nuevas ayudas al alquiler para jóvenes de hasta 35 años

El programa contempla dos líneas principales de apoyo, orientadas a facilitar el pago mensual del alquiler.

Viviendas completas . Los beneficiarios podrán recibir una subvención del 50 % de la renta , con un importe máximo de entre 600 y 900 euros al mes para viviendas completas, dependiendo del municipio y las condiciones del contrato

. Los beneficiarios podrán recibir una , con un importe máximo de entre para viviendas completas, dependiendo del municipio y las condiciones del contrato Alquilar una habitación. En el caso de quienes alquilen una habitación en un piso compartido, la ayuda oscilará entre 300 y 450 euros mensuales.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, explicó que las ayudas cubrirán el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

También subrayó que los arrendamientos deberán respetar los límites de precio fijados por la Comunidad para garantizar que las subvenciones se destinen a viviendas con precios razonables.

Quiénes pueden solicitarlas

La iniciativa está abierta a jóvenes menores de 35 años y a mayores de 65, dos colectivos que representan los extremos de la pirámide demográfica y que suelen enfrentarse a mayores obstáculos para acceder a una vivienda estable.

También podrán beneficiarse familias numerosas, monoparentales, personas con discapacidad y víctimas de terrorismo, grupos considerados prioritarios dentro de las políticas sociales del Ejecutivo regional.

Estas ayudas forman parte del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y gestionado por las comunidades autónomas.

La Comunidad de Madrid ha ampliado progresivamente el número de municipios incluidos en el programa: de los 29 iniciales en 2024 se ha pasado ahora a 55 localidades, lo que permite abarcar una proporción mayor de población.

Municipios incluidos en la convocatoria

Entre los municipios adheridos a estas ayudas son:

Zona Norte

Ajalvir, Alcobendas, Algete, Boadilla del Monte, Colmenar Viejo, Colmenarejo, Fuente el Saz de Jarama, Galapagar, Guadarrama, Las Rozas de Madrid, Majadahonda, Paracuellos de Jarama, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Soto del Real, Torrelodones, Tres Cantos, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Villaviciosa de Odón.

Zona Sur

Alcorcón, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pinto, Valdemoro.

Zona Este

Alcalá de Henares, Alpedrete, Arganda del Rey, Camarma de Esteruelas, Ciempozuelos, Cobeña, Coslada, Daganzo de Arriba, Mejorada del Campo, Moraleja de Enmedio, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio.

Zona Oeste y Sierra

Aranjuez, Brunete, El Boalo, El Escorial, Moralzarzal, San Lorenzo de El Escorial.

Madrid capital

La extensión del programa busca equilibrar las oportunidades de acceso a la vivienda en toda la región y evitar la concentración de ayudas únicamente en las grandes ciudades.

De este modo, el Ejecutivo regional espera contribuir a la fijación de población en municipios intermedios y a dinamizar su oferta residencial.

Un compromiso con la vivienda asequible

Estas ayudas, financiadas con fondos estatales y regionales, pretenden reducir el esfuerzo económico que supone el pago del alquiler, especialmente en un contexto de precios elevados y escasa oferta de vivienda asequible.

Según los últimos datos del portal Idealista, el precio medio del alquiler en la Comunidad de Madrid ha crecido cerca de un 9% interanual, situándose en torno a los 17,5 euros por metro cuadrado en la capital y algo por debajo en el resto de la región.

Este incremento dificulta el acceso a la vivienda para jóvenes profesionales y familias con rentas medias o bajas, lo que hace que las subvenciones adquieran un papel cada vez más relevante.

Dónde presentar la solicitud

El proceso de solicitud se realizará muy pronto y principalmente de forma telemática a través del portal oficial de la Comunidad de Madrid, donde también se publicarán las bases una vez aparezcan en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM).

Los interesados deberán aportar la documentación relativa al contrato de arrendamiento, la acreditación de ingresos y el empadronamiento en alguno de los municipios adheridos al programa.

La administración regional ha asegurado que simplificará los trámites para agilizar la concesión de las ayudas y evitar retrasos en los pagos, un problema detectado en convocatorias anteriores.

Además, se reforzará la atención presencial en oficinas municipales y puntos de información juvenil para orientar a los solicitantes durante el proceso.

El Ejecutivo madrileño prevé que estas ayudas lleguen a más de 7.000 hogares.