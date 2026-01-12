Iñaki Aguado 12 ENE 2026 - 15:45h.

Feijóo ha aprovechado para desplegar su plan integral en medio de las polémicas medidas de Sánchez

El Gobierno limitará el alquiler de temporada y de habitaciones y bonificará a los propietarios quien no suban los precios

Compartir







Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se le complica el debate de las nuevas medidas sobre vivienda. Sumar ya se ha pronunciado en contra y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado las suyas propias, entre las que se encuentra la rebaja del IVA para los jóvenes.

Pedro Sánchez dice que el Gobierno va a dar la batalla para que la vivienda sea un derecho garantizado. El Ejecutivo pide el apoyo de todos los grupos parlamentarios para frenar la especulación, pero en esto se ha dado de frente contra su socio de gobierno, contra Sumar. Ellos, los de Yolanda Díaz, dicen que son medidas injustas e ineficaces y que son un premio para los caseros.

Ese argumento también lo ha utilizado Podemos para llamar a la movilización social, según su secretaria general, Ione Belarra, ya hay razones de sobra para que ardan las calles. Todo esto en el mismo día en el que el Partido Popular también ha presentado su batería de medidas en materia de vivienda con bonificaciones en el IRPF y con una reducción del IVA al 4% para aquellos jóvenes que compren vivienda nueva.

‘Operación campamento’ en Madrid

Destruir para construir 10.700 casas. Así es la llamada ‘Operación campamento’ en Madrid. Es el problema del momento y el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición compiten también en esto. Se trata de un sistema de incentivos para que todos aquellos propietarios y propietarias que renueven sus contratos de alquiler lo hagan sin subir el precio a sus inquilinos.

PUEDE INTERESARTE Las hipotecas serán más caras en 2026: así se espera que evolucione el precio de los préstamos fijos y variables

Pero estas medidas han sido criticadas por sus socios. El ministro de Asuntos Sociales de Sumar, Pablo Bustinduy, ha asegurado que "no va a contar con su apoyo": "Nosotros no creemos que la manera de intervenir el mercado de la vivienda sea por medio de incentivos fiscales".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Feijóo pide movilizar todo el suelo disponible

Feijóo ha aprovechado para desplegar su plan integral: menos burocracia y más facilidad para licencias, reducir los tiempos de construcción, movilización de todo el suelo disponible, ley contra la okupación y la mirada en los jóvenes y en los impuestos. Pero tendrá que esperar a ser presidente para poder hacerlas.

"Hemos de bajar el IVA y el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10 al 4% para los jóvenes que compran su primera vivienda. Hemos de bonificar el impuesto de la renta", ha indicado Feijóo. Mientras, el jefe del Ejecutivo usará el real decreto ley para aprobar las primeras medidas.