Sergio Delgado 09 ENE 2026 - 07:00h.

Las hipotecas serán más caras en 2026: así se espera que evolucione el precio de los préstamos fijos y variables

El mercado hipotecario atraviesa una fase decisiva que muchos compradores perciben, eso sí, solo cuando ya es tarde. Tras meses marcados por condiciones especialmente favorables, las señales de ajuste comienzan a hacerse evidentes.

No hablamos de un vuelco repentino, sino de un cambio gradual que puede tener un impacto relevante en el coste final de una hipoteca si se pospone la decisión. En este contexto, cada vez más personas se preguntan si conviene esperar a que los tipos bajen algo más o si, por el contrario, es el momento de asegurar una oferta competitiva.

La realidad es que las mejores oportunidades no suelen anunciar su final, simplemente desaparecen cuando el mercado se reordena y los bancos redefinen prioridades.

Un giro silencioso en la estrategia bancaria

Después del verano, las entidades financieras han iniciado un proceso de reajuste de precios y márgenes.

Sin grandes titulares, muchas hipotecas fijas han encarecido su tipo de interés, especialmente aquellas que hasta hace poco se utilizaban como reclamo comercial. El resultado es un escenario en el que las ofertas siguen existiendo, pero están más condicionadas al perfil del cliente.

Las hipotecas fijas cercanas al 2% todavía pueden encontrarse, aunque cada vez son más escasas y exigen vinculaciones elevadas y un alto nivel de solvencia.

Esta evolución no responde a un frenazo del mercado, sino a una normalización tras un periodo de competencia intensa entre bancos.

Tipos oficiales estables, ofertas más ajustadas

Los tipos de interés oficiales se mantienen en niveles estables y el euríbor, aunque con ligeros movimientos al alza, no anticipa sobresaltos a corto plazo. Sin embargo, este equilibrio limita la capacidad de las entidades para seguir ofreciendo hipotecas fijas muy por debajo de esos niveles sin afectar a su rentabilidad.

Por ello, los bancos están optando por proteger márgenes y reducir campañas agresivas, lo que se traduce en un encarecimiento moderado de las condiciones.

No se espera un ciclo prolongado de subidas, pero sí un entorno donde las variaciones de décimas marcarán la diferencia entre una buena y una mala decisión financiera.

El perfil del cliente, clave en la negociación

Conviene tener presente que los tipos publicados en las webs bancarias son solo una referencia. El tipo final depende de factores como ingresos estables, bajo endeudamiento, ahorro previo y capacidad de negociación. Aun así, la tendencia general refleja que las entidades están siendo más selectivas.

Los clientes con un historial sólido siguen teniendo acceso a buenas condiciones, aunque cada vez con menos margen. Esto explica por qué muchos compradores han optado por adelantar la firma del préstamo, conscientes de que esperar podría suponer asumir un mayor coste a largo plazo.

Más hipotecas firmadas y préstamos más elevados

Las estadísticas más recientes muestran un aumento significativo en el número de hipotecas firmadas, alcanzando niveles que no se veían desde hace más de una década.

Este crecimiento no solo responde a la financiación favorable, sino también al encarecimiento de la vivienda, que obliga a solicitar importes mayores.

El importe medio de los préstamos ha subido de forma notable, reflejando que la demanda sigue fuerte pese a los ajustes. Ante la previsión de menos campañas comerciales en los últimos meses del año, muchos compradores han decidido cerrar operaciones para asegurar condiciones que consideran difíciles de repetir.

¿Firmar ahora o esperar?

La decisión no es universal y depende de cada situación personal. Para quienes buscan vivienda habitual, estabilidad financiera y ya cuentan con una oferta bien alineada con su perfil, cerrar ahora puede ser una opción sensata.

Asegurar un tipo competitivo hoy puede suponer un ahorro considerable durante toda la vida del préstamo.

Por el contrario, quienes no tienen urgencia y disponen de flexibilidad pueden permitirse observar el mercado durante unas semanas más. Eso sí, hacerlo con la conciencia de que el escenario excepcional de hipotecas muy baratas está llegando a su fin.

Firmar solo por miedo no es recomendable, pero ignorar la evolución del mercado tampoco lo es.

En definitiva, la oferta de vivienda sigue siendo limitada y la demanda continúa creciendo, lo que refuerza la idea de que el tiempo juega un papel crucial en la decisión hipotecaria.