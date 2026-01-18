Marisa Arellano 18 ENE 2026 - 20:36h.

Las familias dedican casi la mitad de los ingresos a pagar la casa en la que viven

Consumo investiga los anuncios de viviendas en alquiler en zonas tensionadas con precios que superan lo que marca la Ley

Cuatro de cada diez hogares tienen dificultad para acceder a una vivienda y, cuando lo logran, dedican casi la mitad de sus ingresos a pagarla. Así que hay una demanda creciente, porque ha aumentado la población y se crean algo más de 200.000 hogares cada año, a la que encima se podrían sumar muchos más porque son 635.000 los contratos de alquiler, que se firmaron en 2020 en plena pandemia a precios más asequibles, los que vencen en 2026 y el alquiler ha subido un 30%, inasequible para la mayoría.

Por todo esto, expertos como Víctor Palomo y Julio Rodríguez, que es miembro además del Consejo Asesor de la Vivienda, creen que es necesario que se apruebe un decreto ley para prorrogar estos contratos del covid. Así como otras medidas que pasan por regular el alquiler de temporada y habitacional y hacer una apuesta clara por la vivienda social de carácter permanente.

Propuesta de medidas fiscales que desincentiven la inversión en vivienda

Para frenar el acaparamiento por parte de grandes tenedores y fondos de inversión, proponen medidas fiscales que desincentiven la inversión en vivienda, un mercado en auge (el año pasado se vendieron 800.000 viviendas), con amplios beneficios empresariales y una gran barrera de entrada porque el precio no para de subir. En definitiva, menos negocio y más casas para vivir.