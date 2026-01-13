Sánchez presenta de nuevo bonificar el alquiler de vivienda y sus socios vuelven a decir no

El 13 de enero de 2025, Pedro Sánchez hizo una propuesta similar para el alquiler de vivienda y sus socios dijeron no.

Trabajadores en busca de vivienda: la creación de una fábrica de baterías dispara la demanda en Sagunto

Pedro Sánchez se ponía el casco para empezar el año como ya lo hizo en 2025, con propuestas para abordar la crisis de la vivienda, que un año más tarde no han llegado a ver la luz. Era el 13 de enero de 2025 y dijo lo siguiente: "Vamos a proponer al Congreso la aprobación de una exención fiscal del 100% del IRPF para aquellos propietarios que alquilen su vivienda, según el índice de referencia".

La nueva, en principio, propuesta de Sánchez de ayer fue la siguiente: "A todos los propietarios que no especulen y que por tanto no aumenten el precio del alquiler, les vamos a dar una bonificación fiscal completa, del 100%, del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas".

No se antojan propuestas muy diferentes. Lo que no ha cambiado es el resultado: las propuestas han quedado en nada, varadas desde el inicio por el enfrentamiento entre los socios de Gobierno, que continúan a día de hoy. Esa es la realidad, tan cruda como la crisis del acceso a vivienda. A día de hoy, no ha habido cambios de ningún tipo porque ni siquiera se ha llevado al Congreso.

Lo hemos vuelto a ver ahora. La portavoz del Gobierno defendía la exención fiscal a los caseros que no incrementen el alquiler. Mientras, de manera casi simultánea, otro ministro del Ejecutivo, Bustinduy, de Sumar, que conocía la propuesta poco antes de que la anunciara el presidente pese a ser su socio, la rechazaba porque "la renta media de los caseros es mas de 23.000 euros, un 82% más de recursos que los inquilinos".

Lo que molesta a Sumar es que las bonificaciones son medidas alineadas con el Partido Popular. Entonces ¿cuál es la solución? Un acuerdo entre los grandes partidos que, a día de hoy, es inviable, como informa Iñaki Aguado. En esto de los caminos que el gobierno tiene ante sí, ninguno es fácil. Lo que tienen claro es que no van a retirar sus medidas y tratarán de persuadir a sus socios para evitar que en los próximos meses se suba el alquiler de 650.000 contratos con la receta socialista. Pero Sumar ya ha contestado al respecto: insiste en su fórmula: forzar una prórroga automática de los contratos actuales, una medida que el PSOE rechaza porque tal medida dicen que no cabe dentro de la Constitución.

Compromís dice que "escuchar que a un casero que vive de rentas le van a perdonar impuestos no le puede aproximar a posiciones progresistas", mientras que Belarra, de Podemos, va más allá. "No vamos a apoyar regalos fiscales a los rentistas... Son sanguijuelas....". Podemos asegura que ha estudiad el impacto de esos beneficios fiscales para las arcas públicas que suponen una merma, dicen, de 3.700 millones de euros.

Mientras no haya un gran pacto de Estado entre todas las Administraciones no habrá avances reales en vivienda, uno de los problemas coyunturales de nuestro país. Un debate que surge con fuerza, a principios de año, por las encuestas que sitúan la vivienda como la primera preocupación de los españoles.

Pedro Sánchez, esta vez está dispuesto a dar el paso de hacer efectiva su propuesta mediante un decreto ley para que se aplique de manera más rápida porque más 600.000 contratos tendrán que renovarse a lo largo de este año.

Veremos si queda, de nuevo, en un anuncio sin efectos reales o si su puesta en práctica provoca una nueva quiebra de confianza en unos socios de Gobierno que en el tema de la vivienda, queda claro, no se ponen de acuerdo.