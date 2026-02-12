Acceder a una vivienda en solitario ya exige casi 9 años de salario completo en España

El esfuerzo salarial para acceder a la vivienda sigue creciendo, según los últimos datos

El número de viviendas turísticas se reduce en España un 13 % en medio año, hasta 329.764

Compartir







Acceder a la compra de una vivienda en solitario en España requiere destinar entre ocho y nueve años de salario íntegro, mientras que una pareja necesita destinar la totalidad de su salario conjunto durante algo más de cuatro años, según expone un estudio de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).

Los hombres solteros necesitan destinar de media 7,85 años de su salario bruto anual para adquirir una vivienda

En el caso de las mujeres solteras, el esfuerzo es "sensiblemente" mayor: 9,32 años de sueldo, lo que evidencia que la brecha salarial se traslada de forma directa al acceso a la vivienda en propiedad.

En contraste, las parejas reducen de forma notable el esfuerzo necesario para comprar vivienda. De media, necesitan destinar 4,26 años de su salario conjunto para hacer frente al coste total de una vivienda.

El País Vasco es la comunidad donde menos años de salario bruto se requieren para pagar una vivienda media

Situada en torno a 2.650 euros por metro cuadrado según el portal Idealista, con 7,12 años de sueldo íntegro, seguida por la Comunidad de Madrid (7,40 años) y Navarra (7,64 años)

PUEDE INTERESARTE El Gobierno aprueba una nueva prórroga de desahucios que exime a los propietarios de una o dos casas

Las autonomías donde mayor esfuerzo salarial se necesita para adquirir una vivienda promedio son Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha

Según UCI, el mercado residencial se caracteriza por el predominio de la compra en pareja, pues el 74 % de los compradores adquieren viviendas en pareja.

Dentro de este grupo, las parejas con hijos concentran el 49 % de las compraventas, seguidas de las parejas sin hijos (26 %) y las familias monoparentales representan en torno al 5 % del total de operaciones, lo que refleja la distinta capacidad de acceso a la vivienda en función de la estructura del hogar y del nivel de ingresos