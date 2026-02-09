El descenso tiene lugar en un contexto marcado por el registro obligatorio de los alquileres de corta duración

El número de viviendas turísticas en España ascendía en noviembre pasado a 329.764, lo que arroja una caída del 13,6 % respecto a la cifra que se registraba en mayo, de acuerdo con la estadística experimental que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) dos veces al año.

Según los datos difundidos este lunes, la cifra de viviendas turísticas es la más baja de las registradas desde agosto de 2023 y representa el 1,24 % del total de viviendas que existen en España.

El descenso tiene lugar en un contexto marcado por el registro obligatorio de los alquileres de corta duración, entre ellos los turísticos, y las peticiones de los Ministerios de Vivienda y de Consumo a las plataformas para que retiren los anuncios ilegales.