Claudia Barraso 12 FEB 2026 - 16:22h.

La Administración Trump ha ordenado la retirada de cientos de agentes del ICE en Minnesota

El jefe interino del ICE defiende su gestión con unos "resultados históricos" pese a incidentes Minnesota

Compartir







El jefe de fronteras de Estados Unidos, Tom Homan, ha anunciado que la operación contra la inmigración establecida en Minnesota por la Administración Trump ha concluido. Tras largos días de protestas y dos muertes, cientos de agentes del ICE han comenzado a retirarse de las calles, según han informado medios como 'BBC'.

“He propuesto que concluya la operación y el presidente ha estado de acuerdo. Ya ha habido una cantidad significativa de gente que se han retirado y seguirán haciéndolo”, ha confirmado ante la prensa en una conferencia celebrada en Minneapolis. La semanada pasada Homan ya anunció la retirada de al menos 700 agentes y anunció que muchos abandonarían la zona en los próximos días. Y así ha sido.

PUEDE INTERESARTE Imágenes de cámaras corporales ponen en duda la versión oficial sobre un tiroteo de agentes migratorios en Chicago

Parece que Donald Trump ha decidido poner fin a una medida migratoria que se ha cobrado la vida de dos personas y que ha dejado concentraciones diarias en las calles para tratar de expulsar a los agentes del ICE. Reivindicaciones que han ido mucho más allá y a las que se han sumado diferentes voces como la de cantantes, actores y diferentes figuras políticas.

Una decisión que no ha dejado de sorprender

Por el momento no ha habido un mensaje directo del presidente de los Estados Unidos, pero muchas personas ya han salido a las calles a celebrar esta medida que ha decidido tomar la Casa Blanca. Sin embargo, esta decisión no ha dejado de sorprender, ya que Donald Trump parecía impasible con esta política.

PUEDE INTERESARTE Las redadas del ICE condicionan la Superbowl de California, el evento deportivo del año en EEUU

Este miércoles el director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Todd Lyons, defendió ante el Congreso los “resultados históricos” conseguidos durante el segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, pese a los recientes incidentes registrados en Minnesota, asegurando que la agencia opera en el “entorno operativo más letal en su historia”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Esto es solo el principio. ICE mantiene su compromiso con el principio de que quienes ingresan ilegalmente en nuestro país deben rendir cuentas”, decía ante la comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. “Del 20 de enero de 2025 al 20 de enero de 2026, el ICE realizó casi 379.000 arrestos. Entre ellos, había más de 7.000 presuntos pandilleros y más de 1.400 presuntos terroristas”, resaltó.