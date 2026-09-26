La marcha, bajo el lema 'Ni una Maricarmen más', recorrerá desde la puerta del Sol, el Palacio de Cibeles hasta el Congreso de los Diputados

La respuesta de los sindicatos de Policía tras las críticas por el desahucio de Maricarmen: "Hay que analizar todas las órdenes"

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MadridLa movilización convocada para este sábado por el Sindicato de Inquilinas de Madrid para exigir responsabilidades por el desahucio de Maricarmen, además de para reclamar medidas para garantizar el derecho a la vivienda, ha arrancado desde la Puerta del Sol.

La marcha, bajo el lema 'Ni una Maricarmen más', comienza así desde el punto céntrico de Madrid y avanzará por el Palacio de Cibeles hasta el Congreso de los Diputados. La manifestación llama a evitar que se vuelvan a repetirse imágenes como las de la octogenaria saliendo en camilla de la casa en la que vivió los últimos 70 años.

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El Sindicato de Inquilinas exige aprobar el 'decreto Maricarmen'

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha afirmado este sábado que el caso de Maricarmen ha supuestos un "punto de no retorno" en la lucha por la vivienda en España y ha exigido al Gobierno la aprobación inmediata este martes del denominado 'real decreto Maricarmen'.

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En este sentido, ha advertido este sábado en declaraciones a los medios previo a la manifestación 'Ni una Maricarmen más' de que si la norma no sale adelante, el Ejecutivo "no tiene ningún sentido" y debería plantearse su continuidad.

Del Río ha señalado que lo sucedido con esta inquilina "ha conmocionado a todo el país y ha supuesto un punto de inflexión" tras el cual la organización no va a tolerar que situaciones similares se repitan.

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Mensajes para Ayuso y Almeida

Durante el recorrido por el centro de la capital, los asistentes han portado pancartas en las que se podían leer proclamas dirigidas a la gestión de la vivienda como "Hace falta ya una huelga de alquileres, hace falta ya una huelga general", "Madrid será la tumba del rentismo" o "Fondos buitre expropiación".

Asimismo, en los carteles exhibidos se han podido ver mensajes dirigidos a las instituciones madrileñas como "El ático de Ayuso para Maricarmen" o "Ayuso, Almeida idos a la mierda", además de la consigna "Queremos ver a Maricarmen volver".

Maricarmen pide a la gente que se movilice y acuda a la manifestación

Maricarmen, la vecina desahuciada esta semana en Retiro, ha llamado a participar en la movilización. "No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar. Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás, pero eso no significa que yo no vaya a seguir luchando", ha manifestado en sus primeras declaraciones desde el Hospital Gregorio Marañón, difundidas a través de la red social 'X' del Sindicato.

Maricarmen ha agradecido el apoyo recibido durante los meses previos al lanzamiento y, especialmente, el acompañamiento de quienes permanecieron junto a ella durante la vigilia celebrada frente a su domicilio. "Quiero dar las gracias a todas las personas", ha señalado antes de dedicar unas palabras al Sindicato de Inquilinas, cuyos integrantes, según ha destacado, no la dejaron "ni un solo momento sola".