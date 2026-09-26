"Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas", ha asegurado Maricarmen

La respuesta de los sindicatos de Policía tras las críticas por el desahucio de Maricarmen: "Hay que analizar todas las órdenes"

Compartir







Maricarmen Abascal, la octogenaria madrileña discapacitada que fue desahuciada el pasado miércoles en Madrid, ha enviado este sábado un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiéndole que el próximo martes el Consejo de Ministros apruebe un decreto ley que suponga "el primer paso para acabar con el sistema" que permitió que se ejecutara el lanzamiento que la obligó a dejar el piso en el que vivía desde hace 71 años.

Lo ha hecho a través de un vídeo difundido por el Sindicato de Inquilinas, el segundo que publica desde su ingreso en el hospital por el cuadro de agotamiento severo que sufrió durante el desahucio que ha desatado una ola de protestas en toda España.

PUEDE INTERESARTE Expropiar o impedir que los fondos buitres compren viviendas para especular: dos vías para evitar desahucios como el de Maricarmen

"Que no le pase a otras personas"

"Esta es un mensaje para Pedro Sánchez, pero también para toda la gente que me ha apoyado durante estos días. Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas, quiero que sirva para que la gente luche y para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio", expone Maricarmen.

En este contexto, emplaza al Consejo de Ministros a aprobar este martes el que bautiza como "decreto Maricarmen" que, a su juicio, debe servir para dar "un primer paso que acabe con este sistema".

PUEDE INTERESARTE Urbagestión ofrece al Ayuntamiento una propuesta para que Maricarmen vuelva a su piso

Y, en paralelo, anima a la gente que se ha solidarizado con ella a apoyar la petición online lanzada por el Sindicato de Inquilinas para exigir la aprobación de esa norma que después tendrá que ser convalidada por el Congreso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Si nos unimos lo podemos conseguir

Maricarmen también aprovecha para volver a pedir a la gente que siga luchando por el derecho a la vivienda y en concreto para que asistan a la manifestación convocada este sábado que arrancará a las 18.30 en la Puerta del Sol.

"Si todas nos unimos podemos conseguir los contratos indefinidos, podemos conseguir lo que os proponemos. Eso es lo que espero de vosotros, muchas gracias", concluye el vídeo en el que se aprecia las dificultades para hablar con normalidad que aún tiene su protagonista.