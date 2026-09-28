Paca: "No tienen vergüenza, son unos especuladores, unos asesinos y unos canallas".

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Paca está en Sol. A sus 78 años y en silla de ruedas. Es otra Maricarmen, con la que dice haber compartido batallas en su lucha por mantener su vivienda. "Hemos estado en muchas luchas, la quiero con toda mi alma, quiero que tenga una solución habitacional, no una residencia de monjas en Alcalá de Henares".

A ella el tiempo se le acaba el 30 de noviembre. Ya logró salvar un desahucio el 23 de febrero, y espera volver a hacerlo. Dice que tiene un juicio el 14 de octubre, aunque no entiende mucho su utilidad si ya ha recibido la orden de desahucio. Paca vive, como Maricarmen, en un piso de renta antigua.

Paca es muy crítica con la realidad de hoy. Dice estar harta de ser "manipulada, especuladas, tratada mal.". Arremete también contra la actuación de Ayuso en el covid, por eso no quiere acabar en una residencia. "Lo que queremos es un techo donde vivir, no ir a una residencia de monjas que luego vemos cómo te dejan morir".

Sobre su realidad, Paca señala que "soy otra de las ancianas a las que quieren desahuciar porque les viene muy bien el piso. No tienen vergüenza, son unos especuladores, unos asesinos y unos canallas. Y vamos a luchar contra ello, contra viento y marea".