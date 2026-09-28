Con su acto, pretender que se escuche su caso: "Porque me han arruinado la vida", lamenta

Última hora de la acampada en la Puerta de El Sol en Madrid | El Sindicato de Inquilinas advierte que si no se aprueba el decreto seguirán acampados: "El conflicto se irá elevando"

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Samer Lakis, una de los centenares de personas que se encuentran acampadas en la Puerta del Sol para protestar por la situación de la vivienda, iniciará este martes una huelga de hambre para denunciar su caso particular: "Mañana voy a iniciar una huelga de hambre indefinida enfrente de la sede de la Agencia de Vivienda Social", comienza explicando el hombre.

Con su acto, pretender que se escuche su caso: "Porque me han arruinado la vida. Estoy totalmente arruinado por su culpa. He perdido todo mi dinero, todos los fondos que tenía para montar un supermercado, un local que pertenecía a la Comunidad de Madrid,", detalla. "Ya llevamos 14 años de lucha y mañana una huelga de hambre para que me escuche la gente de vivienda. Es un caso largo, tengo aquí 500 papeletas que repartir. Estoy esperando el visto bueno de mi abogado, porque hay nombres de gente de la agencia", comparte.

Sobre el tema de la vivienda, detalla su difícil situación: "Yo ahora mismo estoy acogido en la casa de mi padre. Yo perdí mi vivienda por causa de la Agencia Social. Los bancos deberían ser un poquito más tolerantes a la hora de exigirnos las hipotecas", continúa, para lanzar una petición clara: "Más vivienda social, que la gente no puede más. Nadie puede comprar una vivienda por 500.000 euros con un sueldo de 1.000 euros. No se puede", lamenta.

La acampada en Sol continúa con la vista puesta en el 'decreto Maricarmen'

El Sindicato de Inquilinas continúa este lunes con las protestas en la Puerta del Sol de Madrid para "exigir al Gobierno la aprobación este próximo Consejo de Ministros del 'decreto Maricarmen'" y que incluya la renovación automática de los contratos, una "Ley Anti-estafas de alquiler de temporada y habitaciones, y que no exista ningún Desahucio sin alternativa habitacional".

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Por su parte, Maricarmen ha enviado un mensaje de apoyo desde el hospital Gregorio Marañón. A través de un vídeo, la mujer ha lamentado no poder acompañar a los manifestantes y les ha pedido "valor" y "defender lo que es vuestro".

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"Hasta que vuestro cuerpo aguante y vosotros lo deseéis. Esperemos que todo esto llegue a un fin el día de mañana y lo que estáis sufriendo ahora pueda ser corregido", ha manifestado.