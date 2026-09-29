Maricarmen está en planta muy contenta desde que su primo le informó del preacuerdo alcanzado con Urbagestión

Las claves del acuerdo que permite a Maricarmen volver al hogar del que fue desahuciada en Madrid: duración del contrato, cláusulas y protecciones legales

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El desahucio de Maricarmen se convirtió en la imagen de las protestas contra la crisis de la vivienda. Según informa la reportera de Informativos Telecinco, ella sigue ingresada en el hospital, pero cuando le den el alta volverá a su casa. Hace seis días que ingresó por un cuadro de estrés, ansiedad y agotamiento extremo.

Maricarmen está en planta muy contenta desde que su primo le informó del preacuerdo alcanzado con Urbagestión. La abogada asegura que ellos nunca quisieron sentarse hasta ayer, que tuvieron cinco horas de reunión. Ahora, tras haber analizado las cláusulas del nuevo contrato del alquiler, Maricarmen ha aceptado el acuerdo y podrá volver a casa.

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En dicho acuerdo se contempla que tendrá un alquiler cuya renta no superará el 30% de los ingresos netos de la inquilina y que se prolongará por ocho años.

La empresa culpa al sindicato

En la casa de Maricarmen siguen todas sus pertenencias porque cuando la desahuciaron se fue tan solo con lo puesto. Ahora, con el preacuerdo, la multitud que sigue de acampada en Sol ha recibido la noticia con una sonrisa.

La empresa propietaria de la vivienda declara que no se llegó a un acuerdo por "culpa del sindicato": "Por culpa del sindicato, que nos generó desconfianza y no se ha podido negociar. Entonces, con la intermediación de la empresa del suelo y la vivienda de Madrid se ha podido alcanzar un acuerdo".

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Mientras, el sindicato sostiene que las razones de esta victoria se debe a dos razones: la lucha de Maricarmen y la presión y movilización colectiva. Así, resaltan que este acuerdo se ha conseguido gracias a esta semana de presión social sobre el Gobierno.