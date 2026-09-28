Maricarmen y Urbagestión logran un acuerdo para que pueda volver a su casa

La mujer de 87 años deberá ratificar ahora lo pactado durante la reunión celebrada en la tarde de este lunes

El nuevo mensaje de Maricarmen en apoyo a la acampada en Sol por su desahucio y la situación de la vivienda: "Me gustaría estar allí con vosotros"

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Esta tarde se ha producido la reunión entre los representantes de Maricarmen y Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, la empresa propietaria de la vivienda de la que fue desahuciada la mujer de 87 años el pasado miércoles. Las partes han llegado finalmente a un acuerdo para que la mujer

Finalmente, las partes han llegado a un acuerdo para que la mujer pueda volver a su casa si así lo desea, aunque todavía se no se conocen más detalles de lo negociado. La afectada deberá ratificar lo pactado durante la reunión.

El desahucio de Maricarmen despertó la indignación social, llevando cientos de personas a concentrarse en Sol por la vivienda. El Ministerio de Vivienda subraya que el Gobierno está trabajando con los grupos parlamentarios para aprobar este martes en el Consejo de Ministros un real decreto ley "ambicioso y transversal" que incluya una amplia batería de medidas urgentes para defender el derecho a la vivienda en diez ámbitos.

Tras el desahucio de Maricarmen y la protesta creciente en la calle, con cientos de acampados en La Puerta del Sol, el Ejecutivo de Pedro Sánchez propone medidas como la regulación del alquiler de temporada o la prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre.