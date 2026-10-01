Anuncian una concentración frente al Congreso de los Diputados durante la votación de los dos decretos de vivienda

Isabel Díaz Ayuso pedirá ante la Justicia el desalojo inmediato de la acampada de Sol ante la "inacción" del Delegado del Gobierno

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La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid Alicia del Río ha anunciado una concentración frente al Congreso de los Diputados, mañana viernes, durante la votación de los dos decretos de vivienda, que incluyen límites al desahucio de personas en situación vulnerable y la renovación automática de los alquileres.

Así lo ha explicado durante la cacerolada convocada ante el Ayuntamiento de Madrid la portavoz, que ha señalado que a las 10:00 horas de este viernes "saldrán desde Sol", donde un millar de personas están acampadas desde el pasado sábado, para "estar pendientes de la votación", que se celebrará a partir de las 11:00 horas.

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El Congreso de los Diputados ha diseñado un dispositivo de seguridad en su perímetro exterior y las calles aledañas ante la votación de los dos decretos de vivienda. "Estaremos en el Congreso mientras se está votando esta medida de mínimos para que no haya ninguna Maricarmen más", ha dicho Del Río, quien ha asegurado que "la chispa que se ha prendido" va a seguir "pase lo que pase" en el Congreso.

"La acampada siempre ha sido un medio"

"La acampada siempre ha sido un medio. Evolucionará según los acontecimientos que veamos mañana", ha explicado. Además, el sindicato ya ha convocado para el sábado manifestaciones por todo el país para mostrar que el plan para avanzar en el derecho de la vivienda "es imparable" y organizar una "huelga general".

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Asimismo, Del Río ha instado a los partidos "a dejar de hacer cálculos partidistas que no llevan a ningún lado", que mañana voten "por el sentido común" y que "los que no quieren votar" por los decretos "se lo piensen mucho": "Sino, van a estar dando alas a la extrema derecha". "Solo los que piensan que la especulación está por encima de la vida pueden votar mañana apretando ese botón de la especulación", ha dicho.

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"¿Qué está pensando la sociedad vasca? ¿Qué está pensando la sociedad catalana? ¿Cuántas millones de personas hay inquilinas en esas en esas sociedades?", ha dicho la portavoz, en referencia a la intención de voto del PNV y Junts. Los de Carlos Puigdemont reúne esta noche a su dirección para decidir su voto, mientras que los nacionalistas vascos ya han anunciado su apoyo al primer de los decretos, pero que rechazarán el segundo.