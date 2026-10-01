Primer desahucio paralizado en Barcelona al aplicarse el decreto de vivienda tras su publicación en el BOE

Macarena residía en el inmueble desde 2017 y afrontaba el segundo intento de lanzamiento

Todos sobre las protestas por la vivienda en España

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Macarena podrá quedarse a vivir en su casa tras la paralización este jueves del desahucio que la iba a dejar en la calle en el barrio de Santa Andreu de Barcelona. Las gestiones de los abogados del Sindicato de Inquilinas han logrado que un juez estime la aplicación de los decretos sobre vivienda aprobados por el Gobierno y publicados ya en el BOE.

Suspensión provisional del desahucio

A raíz de esa petición, un juzgado de Barcelona acordó la suspensión provisional del desahucio mediante una diligencia a la que ha tenido acceso elDiario.es.

El caso de Macarena se encuentra entre los supuestos contemplados por la nueva normativa. El Sindicato de Inquilinas sostiene que la vecina atraviesa una situación de vulnerabilidad, carece de alternativa habitacional y tiene diagnosticado un trastorno de salud mental. Uno de los decretos aprobados tras la conmoción social provocada por el desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid amplía la moratoria de los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030 para personas vulnerables sin otra vivienda a la que trasladarse.

La mujer residía en el inmueble desde 2017 y afrontaba el segundo intento de lanzamiento. El primero, previsto el pasado 16 de julio, también fue suspendido tras la movilización de medio centenar de vecinos y activistas. Según el Sindicato de Inquilinas, ocupaba la vivienda sin contrato formal pero con un acuerdo verbal con la propiedad, por el que abonaba una renta mensual de 850 euros. La entidad asegura que en 2024 la propiedad intentó incrementar el alquiler, rechazó formalizar un contrato y desoyó distintas propuestas de negociación e intermediación planteadas para evitar el conflicto.