El Sindicato de Inquilinas está manteniendo contactos con UGT y CCOO de cara a una huelga general

Cronología de 10 días con la vivienda como protagonista: de Maricarmen al 'no' a la propuesta del Gobierno

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La asamblea del Sindicato de Inquilinas en Sol ha decidido mantener la acampada en la Puerta de Sol de Madrid ante el fracaso que ha supuesto que el Congreso haya derogado los decretos de vivienda, según ha anunciado una de sus portavoces, Alicia del Río, que ha destacado que ha habido un "estallido de poder popular" que ya es "imparable".

Al grito de "no nos vamos, nos quedamos", los manifestantes ya han llamado a una huelga general mientras se preparan para pasar una noche más en el campamento, que lleva instalado seis días. Allí, varias organizaciones están entregando hojas que instan a mantener la acampada en Sol hasta que los sindicatos convoquen la huelga general.

Desde esos sindicatos todavía no se habla de huelga general, pero sí que instan a la gente a participar en las. Movilizaciones de mañana en más de 30 ciudades españolas.

El Sindicato de Inquilinas está manteniendo contactos con UGT y CCOO de cara a una huelga general. Desde esos sindicatos aún no se habla de huelga general, pero sí instan a la gente a participar en las movilizaciones de este sábado en más de 30 ciudades españolas.