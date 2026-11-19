La herencia puede convertirse en una oportunidad, pero también en un compromiso económico que se debe analizar con calma

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Con los precios de la vivienda disparados y las dificultades que encuentran muchas personas para comprar una casa, heredar un piso puede parecer una solución para acceder a una propiedad sin tener que asumir el coste de adquirirla en el mercado. Pero, ¿qué pasa si esa vivienda viene acompañada de una hipoteca pendiente de pagar?

En ese caso, esa herencia puede seguir siendo una oportunidad, pero también supone un compromiso económico que hay que analizar con calma. Porque recibir una casa no significa que el banco vaya a perdonar el préstamo que todavía pesa sobre ella. Si el fallecido tenía una hipoteca, la deuda forma parte de la herencia y los herederos tendrán que decidir cómo afrontarla.

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Antes de aceptar, por tanto, conviene hacer números, revisar la documentación y conocer las distintas opciones. Según los expertos del comparador financiero HelpMyCash.com, hay tres cuestiones fundamentales que pueden ayudar a tomar una decisión sin llevarse sorpresas.

Saber cuánto se debe realmente al banco

Lo primero es averiguar cuánto queda por pagar de la hipoteca. Y no basta con consultar el recibo mensual o mirar el saldo que aparece en una cuenta bancaria. Hay que conocer el capital pendiente, los intereses y las posibles cuotas atrasadas, así como las condiciones del préstamo.

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Para conseguir esta información, los herederos pueden dirigirse a la entidad financiera y solicitar la documentación del fallecido. Normalmente tendrán que acreditar su condición de herederos mediante el certificado de defunción, el de últimas voluntades y una copia autorizada del testamento o, si no lo hay, la declaración de herederos.

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Una vez acreditada esa condición, podrán pedir información sobre los productos bancarios del fallecido, los saldos de sus cuentas y los contratos de los préstamos que tuviera. También se deben revisar los movimientos bancarios para comprobar si había recibos pendientes o pagos que no se hubieran atendido.

Comprobar si había un seguro de vida

Antes de empezar a pensar cómo pagar la hipoteca, hay que averiguar si el fallecido tenía contratado un seguro de vida que cubriera el préstamo. Si la póliza cubre el 100% de la deuda y el fallecimiento está contemplado en sus garantías, el seguro podría liquidar todo el préstamo. Si solo cubre una parte, la cantidad restante seguirá pendiente y habrá que valorar cómo afrontarla.

¿Cómo saber si existía una póliza? Una primera pista puede encontrarse en los recibos bancarios, donde podrían aparecer los pagos de las primas. También se puede consultar el Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento, dependiente del Ministerio de Justicia. Este registro permite saber si el fallecido tenía contratado un seguro de este tipo y con qué compañía.

Pero hay otra comprobación importante. La hipoteca puede no ser la única carga de la vivienda. Una nota simple del Registro de la Propiedad permitirá conocer si existen embargos, usufructos u otras cargas inscritas. También es recomendable pedir a la comunidad de propietarios un certificado que acredite si hay cuotas o derramas pendientes.

Conocer las alternativas antes de aceptar la herencia

Una vez que se sabe cuánto se debe y si existe un seguro que pueda cubrir la hipoteca, llega el momento de tomar una decisión. Hay que tener en cuenta que en España no es obligatorio aceptar una herencia. La legislación contempla tres posibilidades.

Aceptar la herencia pura y simplemente . Se reciben tanto los bienes como las deudas del fallecido. Esto significa que el heredero asume la hipoteca pendiente y, si acepta de esta manera, responde de las deudas hereditarias no solo con los bienes recibidos, sino también con su propio patrimonio.

. Se reciben tanto los bienes como las deudas del fallecido. Esto significa que el heredero asume la hipoteca pendiente y, si acepta de esta manera, responde de las deudas hereditarias no solo con los bienes recibidos, sino también con su propio patrimonio. Aceptar a beneficio de inventario . Es una alternativa especialmente interesante cuando existen dudas sobre el volumen de las deudas. En este caso, las obligaciones se pagan con los bienes de la herencia y el patrimonio personal del heredero queda protegido. Si después de saldar las deudas queda dinero o algún bien, el heredero recibe ese remanente.

. Es una alternativa especialmente interesante cuando existen dudas sobre el volumen de las deudas. En este caso, las obligaciones se pagan con los bienes de la herencia y el patrimonio personal del heredero queda protegido. Si después de saldar las deudas queda dinero o algún bien, el heredero recibe ese remanente. Renunciar a la herencia. Si las deudas son demasiado elevadas o el valor de los bienes no compensa, se puede rechazar. Eso sí, la renuncia implica no recibir tampoco la vivienda ni el resto del patrimonio heredado.

Heredar tampoco sale gratis sin hipoteca

Por otra parte, que una casa esté libre de hipoteca no significa que recibirla no tenga coste. Las herencias llevan asociados impuestos y gastos que pueden elevar considerablemente la factura.

El primero es el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que deben pagar los herederos por los bienes recibidos. Su importe depende de factores como el valor de la herencia, el parentesco con el fallecido y la normativa de la comunidad autónoma que corresponda. Las diferencias territoriales pueden ser importantes.

A esto se suma, cuando se hereda un inmueble urbano, la plusvalía municipal, un impuesto que grava el incremento de valor del terreno y cuya gestión corresponde al ayuntamiento donde está situado el piso. Su importe dependerá de las circunstancias de la transmisión y de las ordenanzas municipales.

También hay que contar con los gastos de notaría, Registro de la Propiedad y, si se recurre a sus servicios, gestoría o asesoramiento jurídico.