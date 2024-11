Las vacaciones o días libres suponen en la mayoría de los casos una buena noticia para quien los puede disfrutar . Y a pesar de lo que se piense en el extranjero, España no encabeza la lista del ránking de los países con más jornadas libres.

Pero, no es lo mismo un día no lectivo que un día no laborable. En ambos días se mantiene la actividad habitual. La gran diferencia entre ambos radica en quién se queda en casa a disfrutarlo.