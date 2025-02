Tu hijo puede sufrir "matemafobia": "Suele estar asociada a experiencias negativas previas"

Las palabras “matemafobia” o “matofobia” no aparecen en la RAE, aunque no descartamos que lo hagan en los próximos años. El miedo o la fobia a las matemáticas es de sobras conocido en el ámbito escolar. Quien más y quien menos ha tenido problemas con las matemáticas. Así lo dicen también los datos: en 2022, el Informe PISA señaló que los alumnos españoles habían tenido el peor dato de la historia en esta materia . Concretamente, el Informe del Programa para la Evaluación Integral de Alumnos (PISA) 2022, que elabora cada tres años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), señaló que los alumnos habían obtenido 473 puntos (desde 2003 habían sido 480 puntos). El mejor dato fue en 2018 con 481 puntos. La media de los alumnos de la OCDE, sin embargo, fue en ese año de 472.

Sin embargo, es fundamental aclarar que la "matemafobia" no es un diagnóstico clínico reconocido en manuales como el DSM-5 o la CIE-10, por lo que etiquetarla como una fobia en términos clínicos podría ser un error. Si es cierto que podríamos relacionarla con los trastornos de ansiedad específica , una fobia no especificada según la CIE-10 o incluso con un trastorno específico del cálculo , la realidad es que es poco común que un problema de aprendizaje tenga una base ansiosa tan arraigada como para ser considerado un trastorno psicológico en sí mismo.

España no es un país amante de las matemáticas, de hecho faltan docentes en esta materia . De ellos depende mucho la experiencia que pueda tener el alumno con las matemáticas y cualquier otra materia escolar. Un profesor o profesora motivado y entusiasmado siempre será más fácil que contagie su amor por las matemáticas a sus alumnos que uno que no. También ocurre que muchos profesores están perfectamente formados y tienen muy buenos conocimientos matemáticos pero a la hora de comunicarlos muestran dificultades. En ese caso, el docente de la Universidad Europea, propone adoptar una metodología centrada en la persona.

Cuando un alumno se encalla con una materia como las matemáticas tiende a pensar que no se le dan bien, siente miedo al enfrentarse a los exámenes o pruebas que se realizan en clase, eso puede generar desánimo, desmotivación y sensación de frustración . Y lo peor, si no se ayuda al alumno, esto le puede acompañar de por vida. Para que eso no ocurra, Jorge Pastor afirma que es fundamental contar con una gestión adecuada de estas dificultades a través de un enfoque multidisciplinar , en el que distintos profesionales aporten sus conocimientos para ayudar al alumno de la mejor manera posible. “Además, la familia juega un papel clave en este proceso, brindando apoyo y reforzando la confianza del estudiante. A su vez, el propio alumno también tiene un rol fundamental en el desarrollo de su resiliencia y capacidad de superación , lo que le permitirá afrontar y gestionar mejor los retos que se le presenten”.

Porque, tal y como expresa, todo el mundo está preparado para hacer cálculos matemáticos. Deberíamos olvidarnos de frases como “las matemáticas no son lo mío, yo soy de letras”, porque detrás de ellas seguramente hay una mala experiencia y no tanto una falta de capacidades. “La evitación es una de las respuestas más comunes cuando algo genera miedo o rechazo. Es una reacción natural, pero a menudo no nos damos cuenta de que la evitación mantiene y refuerza el miedo. Es un círculo vicioso. Esto es algo que debería enseñarse con más frecuencia, sobre todo la importancia de enfrentar lo que nos causa miedo de manera gradual y controlada, para que ese miedo no nos controle”, añade. Con móviles y calculadoras a mano capaces de hacerlo todo por nosotros, es toda una revolución apostar por las matemáticas como un proceso de aprendizaje lento, donde se valora el esfuerzo y la constancia.