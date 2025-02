El auge del Bachillerato Internacional: más de 200 centros educativos lo imparten en España

El auge del IB no es casualidad: cada vez más familias y alumnos lo eligen por su enfoque integral, su reconocimiento internacional y su capacidad para preparar a los jóvenes no solo para la universidad, sino también para la vida. Pero, ¿qué hace que este programa sea tan atractivo?

Jake Richardson, director de Secundaria y Bachillerato en el campus BSB City de The British School of Barcelona, acreditado como Colegio del Mundo del IB, analiza las claves del creciente interés de los jóvenes por elegir este itinerario formativo: “El IB no solo proporciona una preparación académica rigurosa, sino que también ayuda a los estudiantes a convertirse en personas reflexivas, resilientes y con una mentalidad global. Los alumnos del IB aprenden a cuestionar, investigar y analizar la realidad con profundidad, cualidades esenciales en el mundo actual y que responden a las inquietudes de los jóvenes de hoy en día”.