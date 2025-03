¿Cuánto cobra un profesor de primaria en España en 2025?

Encontrar el camino que nos haga felices en la vida no siempre es tarea sencilla, hay quien lo tiene claro desde el principio y no tiene dudas en el momento de escoger su profesión, otras personas optan por dejarse llevar y, si con el paso del tiempo no les convence lo escogido, se resignan o cambian por completo lo que habían estado estudiando o haciendo hasta el momento.