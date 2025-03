Nuevo requisito para estudiar un grado de FP

Recientemente, el Ministerio de Educación ha propuesto una modificación en los requisitos de acceso a los ciclos formativos de grado medio y superior que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros. Este cambio tiene como objetivo ampliar las oportunidades formativas para aquellas personas que, a pesar de no poseer las titulaciones académicas tradicionales, sí que demuestren competencias básicas en ciertas áreas relevantes.

Según esta nueva propuesta por parte del Ministerio de Educación, a partir del próximo curso académico, será suficiente acreditar un nivel mínimo en lengua castellana, matemáticas y competencias digitales para poder acceder a la Formación Profesional . Esta medida quiere conseguir que más de diez millones de personas que poseen las habilidades necesarias para cursar con éxito estos estudios, pero que no cuentan con las titulaciones académicas requeridas anteriormente, puedan tener la oportunidad de cursar un grado medio o superior.

Con esta iniciativa se pretende elevar el nivel formativo de la población adulta que, por distintas razones, no pudo o no quiso completar su educación formal pero ha adquirido competencias a través de la experiencia laboral o formación no reglada. De esta manera, se pretende mejorar las oportunidades de estas personas en el ámbito laboral y responder a la creciente demanda de profesionales cualificados en distintos sectores.