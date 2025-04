PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos y con la abstención del PNV, consiguieron aprobar hace unas semanas en el Congreso una proposición no de ley que pedía cumplir con la financiación del 1 % del PIB a las universidades públicas y que las administraciones autonómicas elaboran planes plurianuales de financiación para sus centros.

Hasta ahora estas evaluaciones eran preceptivas pero no vinculantes y el gobierno autonómico tenía la última palabra.

Además los promotores de nuevos centros deben demostrar capacidad financiera suficiente desde el inicio de la apertura de la universidad y no a los cinco años, que es como contempla la actual ley.

"Al menos tres años para que se asegure el despliegue del centro", comentaba a EFE recientemente la rectora de una histórica universidad privada, en la que no hay presencia de fondos de inversión.

También que la creación de universidades on line sean aprobadas por las Cortes Generales.

No obstante, al ser un decreto y no un decreto ley no necesitará ser convalidado por las Cortes.