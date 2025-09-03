Redacción Cataluña 03 SEP 2025 - 08:33h.

Francisco Castaño pone en valor la importancia de mantener rutinas para los más pequeños: "Ayuda a regular nuestra estabilidad"

La “vuelta al cole” más cara de la historia pone en riesgo la educación de miles de niños, niñas y adolescentes

Compartir







BarcelonaCon el inicio de septiembre, las vacaciones se agotan para muchos padres y sobre todo para los más pequeños, que apuran sus últimos días de descanso hasta la vuelta al cole. Un periodo que puede suponer un momento complicado en los hogares tras meses de inactividad y sin rutina.

"En verano los padres lo que hacemos es ceder por comprar la paz. Da igual que se levanten más tarde y si trabajamos la hora de levantarse puede ser cerca de la hora de comer o más tarde. No queremos peleas", explica a Informativos Telecinco. Francisco Castaño, profesor, asesor familiar y autor de 'Educar con disciplina positiva'.

Una situación que los padres aún están a tiempo de afrontar a los pocos días del inicio de las clases: "Necesitamos rutina. No significa ser rutinario, ayuda a regular nuestra estabilidad. Venir de levantarse y acostarse tarde, comer a deshoras, no descansar a empezar al 100% cuesta mucho que un niño se adapte".

La receta para preparar a los niños para la vuelta al cole

Para ello, Francisco Castaño recomienda a las familias que vayan adaptando los horarios de sus hijos para que la entrada al colegio no sea tan brusca: "La receta sería empezar desde hoy a intentar adaptar los horarios, adelantarles a los niños lo que va a ocurrir. Ayuda mucho que sepan lo que van a hacer, adelantarse, tener paciencia y entender que los primeros días les va a costar levantarse, van a estar muy cansados y por la tarde cuando son más pequeños va a ser más movido".

Una recomendación que también pasa por ir preparando el material escolar con antelación: "Preparar los libros, las libretas, la mochila y que vayan haciendo la previsión de que van a volver al cole. Educar con respeto, hablar con los hijos y tener buen vínculo no está reñido con poner normas y mantener límites. Ser firme no es lo mismo que ser duro y no significa tener una buena relación con ellos".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El educador pone en valor que cada casa parte de unas normas y límites diferentes: "Las tenemos que hacer cumplir porque les da seguridad, saber lo que hay que hacer. Da una tranquilidad tremenda y evita muchos conflictos". No obstante, la vuelta al cole puede suponer un agravante en los problemas de comportamiento de los niños.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Hay decisiones que no pueden tomar los hijos"

"Los principales problemas es que a veces no sabemos cómo hacer que cumplan los límites. Hay decisiones que no pueden tomar los hijos, deben tomar los padres. Si negociamos con ellos, los niños nos llevarán al huerto", admite Francisco sobre una educación que no debe partir de la sobreprotección.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"No tenemos que preparar la vida para los hijos, sino los hijos para la vida. La felicidad es no estar siempre feliz, sino cuando ocurre algo que te hace estar triste saber gestionarlo", sentencia sobre una educación donde la rutina es esencial para que los niños afronten la vuelta al cole de la mejor manera posible.