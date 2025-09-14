Sara Andrade 14 SEP 2025 - 08:30h.

Cindy Peñalver, pedagoga, experta en disciplina positiva y madre, ha escrito 'Mariposas en el cole'

Método Montessori vs. Método tradicional: ventajas y desventajas en el desarrollo infantil

La lectura es fundamental para el desarrollo de los más pequeños, leer libros les aporta una serie de conocimientos y herramientas que llevarán consigo toda la vida. Pero, como sabemos, no es fácil inculcar la lectura en un mundo 100% digitalizado. ¿Pueden los libros luchar contra las pantallas? La respuesta a esta pregunta es difícil de contestar, pero lo que sí sabemos es que deben ser complementarios. Los datos están sobre la mesa.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2022), más del 96% de los jóvenes dispone de teléfono móvil, lo que supone una integración prácticamente total de esta tecnología en su vida cotidiana. Y, aunque pensamos que la lectura está en decadencia, no es así exactamente. El 'Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2023', elaborado por Conecta para la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), concluyó que la juventud continúa siendo el sector de la población española que más lee en su tiempo libre.

"Así, el índice de lectores comprendidos entre los 14 y los 24 años alcanza el 74%. La lectura entre niños y adolescentes continúa siendo mayoritaria. En el 76,3% de los hogares con menores de 6 años se lee a los más pequeños. Por su parte, en la franja entre 6 y 9 años, el 86% lee en su tiempo libre, mientras que la lectura en el grupo de hasta 18 años se mantiene estable, con el tramo de edad de 10 a 14 años en una posición destacada que alcanza un porcentaje de lectores del 85,7%", subrayaban.

Para conseguir que los más pequeños lean, hay que crear hábitos de lectura y ser ejemplo de ello en casa. Entrevistamos a la pedagoga Cindy Peñalver, que acaba de publicar 'Mariposas en el cole' (editorial Duomo Ediciones), un libro que combina una narrativa tierna y herramientas prácticas diseñadas para acompañar a las familias y educadores en la vuelta al cole, promoviendo relaciones basadas en la empatía, el respeto y la conexión emocional.

Pregunta: ¿Qué vínculos podemos fortalecer con nuestros hijos en la vuelta al cole?

Respuesta: La vuelta al colegio activa mucho el sistema emocional de los niños. No siempre se traduce en lágrimas, a veces se expresa en forma de silencios, enfados o mayor necesidad de contacto. Aquí lo más valioso es ofrecer presencia previsible: una despedida clara, una frase que se repite cada día (“vuelvo a por ti”) y la coherencia entre lo que decimos y lo que transmitimos con el cuerpo. Como señala la teoría polivagal de Stephen Porges, la seguridad se construye en la conexión con el adulto; si nosotros transmitimos calma, ellos la pueden incorporar.

P: ¿Qué hábitos son importantes en estos primeros días de colegio?

R: Los hábitos que más ayudan son los sencillos: horarios de sueño regulares, desayunos tranquilos, un ritual de inicio y de cierre del día (un cuento, una canción, un momento de conversación). Y sobre todo, despedidas consistentes. La previsibilidad baja la ansiedad y facilita la adaptación.

P: ¿Cómo podemos hacer atractiva la lectura? Teniendo pantallas al alcance es complicado, ¿no?

R: El gran error es plantear la lectura como una obligación académica. La lectura se vuelve atractiva cuando se convierte en experiencia: leer juntos, poner voces, dejar que el niño escoja, relacionar lo que pasa en el cuento con su vida. Un meta-análisis de la Universidad de Valencia (Delgado, Vargas y Salmerón, 2018) mostró que la comprensión lectora es significativamente mejor en papel que en pantalla, especialmente en la infancia. Esto refuerza la idea de que los libros no solo informan: crean vínculo, calma y atención profunda.

P: ¿Qué pequeños hábitos generan futuros lectores?

R: Tener libros accesibles en casa, no solo en la estantería alta. Reservar un momento fijo cada día para leer, aunque sean 10 minutos. Hablar de lo leído como parte de la vida (“¿qué habrías hecho tú en su lugar?”). Y lo más importante: que nos vean leer a nosotros. Los hijos no copian lo que decimos, copian lo que vivimos.

La lectura amplía vocabulario, favorece la atención sostenida y desarrolla la imaginación telecinco.es

P: ¿Qué beneficios tiene la lectura en los más pequeños?

R: La lectura amplía vocabulario, favorece la atención sostenida y desarrolla la imaginación. Pero quizá el mayor beneficio es emocional: los estudios de Mar y Oatley (2009, University of Toronto) demostraron que la ficción aumenta la empatía, porque permite ponerse en la piel de otros personajes. Cuando leemos juntos, no solo formamos lectores, también entrenamos la capacidad de comprender al otro.

P: ¿Qué tipo de cuentos son adecuados según la edad?

R: De 0 a 3 años recomiendo libros de cartón, con texturas, repeticiones y ritmos sencillos. De 3 a 6 años, cuentos breves que hablen de emociones cotidianas y rutinas. De 6 a 9 años, historias de aventuras y humor, que ya implican seguir una trama más larga. De 9 a12 años, novelas cortas, diversidad de géneros y personajes. Y, en la adolescencia, literatura juvenil que dialogue con sus intereses reales como la amistad, la identidad o la pertenencia.

El amor por los libros a veces llega más tarde, pero si hemos sembrado experiencias positivas, llega telecinco.es

P: ¿Qué tiempo deberían dedicar a la lectura?

R: Más que la cantidad, importa la regularidad. Entre 10 y 20 minutos diarios son suficientes en etapas iniciales. La constancia crea hábito, y la experiencia compartida crea vínculo.

P: ¿Y si no les gusta leer? ¿Qué consejo a los padres?

R: Lo primero es no forzar. Hay muchos caminos hacia la lectura: cómics, revistas, libros de fútbol, de ciencia o de animales. Incluso los audiocuentos son una buena puerta de entrada. Lo importante es que el niño sienta que leer puede ser un lugar seguro y agradable, no un deber. El amor por los libros a veces llega más tarde, pero si hemos sembrado experiencias positivas, llega.