Sara Andrade 20 AGO 2025 - 05:30h.

Desde los primeros meses de vida hasta los seis años, ¿cuándo y cómo suelen dormir los bebés y niños?

La mayor experta en sueño infantil de España: "Es un error pensar que los bebés deben dormir muchas horas seguidas"

Compartir







Un 17% de los niños españoles van a la escuela con sueño y un 4% se duerme en clase, así lo advierte el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona que ha presentado recientemente el último informe FAROS en el que también señala que uno de cada tres niños y adolescentes no descansa las horas de sueño necesarias incidiendo en su salud física y mental, en su rendimiento académico y en su estado emocional.

El sueño es uno de los grandes temas de la crianza, cuando nace el bebé una de las mayores preocupaciones es saber si lo estamos haciendo bien, si duerme las horas adecuadas o si se despierta demasiado. Lo cierto es que cada bebé es distinto, y que un bebé recién nacido no dormirá igual que uno de seis meses; por supuesto, también hay que desterrar la frase que señala el sueño de los bebés como algo idílico. "Dormir como un bebé" es en realidad despertarse cada pocas horas, y ningún adulto en su sano juicio desearía descansar así. Lo explicaba en una entrevista a la web de Informativos Telecinco, Olga Sesé, experta en sueño infantil, autora de 'Cómo dormir a tu bebé' (Rocaeditorial).

Para que los bebés y niños descansen bien, debemos facilitarles un entorno agradable, sin luz, con una temperatura agradable (entre 19º y 22º), sin ruido y con ropa cómoda que permita el movimiento, y, sobre todo, mantener unas buenas rutinas de sueño desde que son pequeños intentando fomentar hábitos antes de ir a dormir. La Dra. Nerea Sarrión SOS ha publicado 'Cuidar lo que más importa' (editorial Lunwerg, 2023), un manual para la salud del día a día de los bebés y niños. En esta guía aborda el sueño de una forma muy detallada para que los padres cuenten con toda la información posible, porque como dice, la mayoría de los problemas de sueño que ve en consulta no son trastornos sino falta de información, sincronía o conflicto entre las necesidades del niño y los adultos.

PUEDE INTERESARTE Por qué es importante revisar la postura al usar el móvil: consecuencias físicas a medio plazo

Desde el nacimiento a los 4 meses

En estos primeros meses de vida, el bebé es capaz de dormir en cualquier momento del día, con pequeñas siestas y sin ningún patrón aparente. Es a final de este periodo cuando se empieza a distinguir entre la noche y el día: la vigilia aumenta durante el día, y el sueño, durante la noche. "El bebé nace sabiendo dormir, pero lo hace para cubrir sus necesidades (alimentación, atención, seguridad, contacto y cuidados), diferentes a las de los adultos. Por ello, sus ciclos de descanso se repiten cada 2-4 horas con este objetivo", subraya la pediatra. No te preocupes si tu bebé siempre quiere dormir contigo, es donde quiere estar, también aumentará la demanda de pecho o biberón por la tarde-noche y será también durante esta hora cuando se muestre más irascible. Se le suele llamar "la hora bruja".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Un consejo: adapta tu día al suyo, y no al revés y duérmelo como te resulte más sencillo.

De los 4 a los 8 meses: cómo es el sueño del bebé

¿Cómo es el sueño del bebé de los 4 a los 8 meses? Empieza a establecer el ritmo circadiano, por eso pasará más tiempo despierto durante el día, y su sueño empieza a concentrarse en las horas de la noche. "La mayoría de los bebés duermen hasta 4-6 horas seguidas, aunque no siempre coinciden con el descanso de los adultos". Con diferencia a los primeros meses de vida, su sueño será más inestable porque hay más fases del sueño y aparecen los microdespertares. Si no consigue enlazar de una fase a otra (sueño activo a sueño REM) estos microdespertares se convierten en despertares. La buena noticia es que a partir de los seis meses todo empieza a estar más organizado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

De los 8 a los 12 meses

Aunque todas las fases están inmaduras, el sueño del bebé empieza a estar más estable y es más similar al de los adultos. "El descanso dependerá en un 60% de los factores ambientales, psicosociales, y no tanto de los genéticos. Por lo tanto, los hábitos, las relaciones sociales, los estímulos, el logro de los nuevos hitos, etc., pueden afectar al sueño. Pero tu bebé ya está preparado para seguir hábitos y rutinas", explica la Dra. Nerea Sarrión. Lo más normal es que ya consiga dormir una hora seguida.

A partir del año de vida, los bebés son capaces de estar más rato despiertos y empiezan a dormir en dos periodos: una única siesta y un descanso nocturno más largo y profundo. "Se estima que al año, el 90% de los niños lograrán un periodo de descanso continuo de 5 horas, pero persiste una media de 1-3 despertares nocturnos".

Del año de vida y hasta los 10 años

De los 2 a los 3 años, duermen alrededor de las 12-14 horas al adía, y el sueño nocturno suele ser de 11 a 12 horas, pueden echarse una siesta y mantenerse despiertos, entre sueño y sueño unas 5 o 6 horas. También es posible que los niños dejen la siesta y haya un periodo nocturno de 8-10 horas sin siestas.

Entre los 5 y los 10 años, los patrones de sueño son similares a los de los adultos y la necesidad de siesta diaria es motivo de valoración. Los despertares son poco frecuentes. El número de horas de sueño están entre las 10 y 12 horas. ¿Cómo saber si está todo bien en esta o cualquier etapa? Debes consultar la ayuda de un profesional si se despierta muchas veces, si tiene muchas pesadillas o terrores nocturnos, si se desvela por la noche o si se levanta muy pronto en días de cada día.